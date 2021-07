Papa Francesco: "Contento per le vittorie di Italia e Argentina"

Euro2020

Il Papa: "Accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta"

Dal policlinico Gemelli, dove è ricoverato, Papa Francesco, gioisce per la vittoria dell'Italia a Euro 2020 e dell'Argentina nella Copa America. Il portavoce Matteo Bruni riferisce: "Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta 'solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia'". Getty Images

Il rapporto del Papa con il calcio ha radici più antiche. Francesco non ha mai nascosto il suo tifo per il San Lorenzo, squadra calcistica argentina, di cui è tifoso sin da piccolo. Una passione mai terminata, nonostante la distanza geografica per l'allontanamento dal paese d'origine. Lo sport ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Bergoglio che è stato il primo pontefice a dedicare ad esso un testo in cui ha descritto di quando andava con suo papà alla stadio per tifare San Lorenzo. Di quando giocava a calcio con una palla di stracci. Un'enciclica laica in cui ha valorizzato il valore dello sport.

