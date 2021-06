Italia: infortunio muscolare per Chiellini, giovedì gli esami

È durata soltanto 25' la partita di Giorgio Chiellini contro la Svizzera nella seconda uscita dell'Italia a Euro 2020. Il capitano azzurro è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare accusato al flessore della coscia sinistra. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha fatto entrare in campo Francesco Acerbi. Giovedì Chiellini verrà sottoposto ad esami che daranno risposte più precise sull'entità dell'infortunio. Prima del ko Chiellini era andato a segno ma il gol è stato annullato per un tocco di mano.