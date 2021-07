Italia, Chiellini: "Con l'Inghilterra servirà cuore caldo e mente fredda. Kane incredibile"

"L'Inghilterra è temibile, quando ha campo sa far male. Domani serviranno cuore caldo e testa fredda, in alcuni momenti bisognerà osare e in altri essere lucidi. Serviranno queste caratteristiche al massimo". Questa la ricetta di capitan Giorgio Chiellini alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. "Per vincere la finale bisognerà curare al massimo tutti i dettagli. Una gara come quella di domani potrebbe non capitare più in carriera e bisogna sdrammatizzare la tensione. Bisogna fare da pompiere in questo turbinìo di emozioni. Bisogna godersela con tanta gioia. Manca ora l'ultimo centimetro da raggiungere tutti insieme. Kane e Lukaku sono attaccanti 'mondiali'. Kane mi ha subito colpito tanto, è incredibile. Sono uno dei suoi più grandi fan. Chiedetelo a Paratici. E' sempre bello giocare contro questi attaccanti". "Credevamo di fare un grande Europeo, poi la strada per la finale è piena di ostacoli e sliding doors - ha detto anocra Chiellini - Però la situazione crescente è sempre stata quella di giocare una grande manifestazione. Eravamo pronti a far qualcosa di importante, poi Roma ci ha dato qualcosa in più: riassaporare il calore d'Italia è stato importante". Sull'attacco dell'Inghilterra: "Hanno esperienza internazionale, soprattutto Kane e Sterling. Ognuno ha le sue caratteristiche, se corro a campo aperto con Sterling dubito che arriverò prima di lui. Però sul rinvio del portiere la prendo io. Ci sono situazioni dove limitare le loro qualità".