Inghilterra: caccia al primo posto. Croazia e Scozia sperano ancora

La selezione di Southgate, con un pari con la Repubblica ceca, sarebbe agli ottavi da seconda

Il gruppo D risveglia brutti incubi che ancora non possono essere declinati al passato. La positività al Covid dello scozzese Gilmour, l'isolamento di Mount e Chilwell, entrati in contatto con il loro compagno del Chelsea, e le polemiche del ct croato Dalic sul fatto che il gruppo squadra della Scozia possa giocare senza problemi alla faccia del protocollo, ci ricordano che l'incubo dell'ultimo anno e mezzo è tutt'altro che relegato nella sfera dei sogni brutti.

E poi, per fortuna, ci sarebbe anche il campo con l'Inghilterra, già agli ottavi, che deve battere la Repubblica Ceca per avere la certezza del primo posto del girone. Banalizzata come la sfida tra Kane e Schick, con il primo a quota zero gol e sui titoli dei giornali più per le quotazioni di mercato che per meriti sportivi, e il secondo capocannoniere di Euro 2020 a quota 3 insieme ad altri 3 colleghi, la partita di Wembley dovrà chiarire il valore dell'Inghilterra, considerata tra le favorite ma particolarmente carente in zona-gol. Per svegliare l'attacco, Southgate sembra intenzionato a dare la maglia da titolare al gioiellino Grealish. La Repubblica Ceca passa come prima se non perde e come seconda in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Scozia. Finirà terza, ma qualificata, solo se perde e la Croazia ottiene i tre punti con un risultato tale da superarla nella differenza reti.

Croazia-Scozia è la più classica delle partite da dentro o fuori. La squadra di Dalic ha segnato un solo gol, grazie a una prodezza di Perisic, quella di Clarke è a quota zero nella casella delle reti fatte. Entrambe a quota 1 in classifica e staccate di tre punti dalle due al comando, devono vincere e sperare. La Croazia deve superare gli scozzesi per rimanere in corsa come migliore terza, ma potrebbe anche mettersi alle spalle la Repubblica Ceca, ottenendo il secondo posto, per la differenza reti. La Scozia deve vincere per arrivare almeno terza ma potrebbe superare l'Inghilterra al secondo posto per la differenza reti.