Germania, dopo Euro 2020 Chiellini entra nei dizionari

L'OMAGGIO

"Chiellinigkeit" è un omaggio al difensore azzurro, ecco cosa significa

Guerriero, trascinatore, uomo squadra… Giorgio Chiellini è stato definito in tanti modi nella sua lunga carriera, ma questo Europeo vinto da capitano e protagonista lo ha trasformato in un vero e proprio eroe trasversale, non solo in Italia ma anche in Germania. A colpire i tedeschi, la sua capacità di sdrammatizzare senza mai perdere concentrazione e grinta. Qualità che hanno portato alla creazione di neologismi nel vocabolario tedesco. Getty Images

Si parte da "Chiellinisch" traducibile in ‘Stile chiellinico’ perché i media tedeschi hanno cominciato a far passare il concetto che Chiellini sia un vero e proprio stile di vita definibile con un altro nuovo termine: "Chiellinigkeit". Che significa: "Guardare alle cose in modo più leggero. Essere allegri senza perdere la serietà, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi il più possibile mentre lo si fa".

Il siparietto con Jordi Alba prima dei rigori con la Spagna, con tanto di “mentiroso” (bugiardo) rivolto allo spagnolo che provava a fare il furbo cercando, contro l’esito del sorteggio, di far battere i rigori sotto la curva spagnola, ne è l’esempio più tangibile. Ed è proprio per questi simpatici comportamenti che Chiellini è qualcosa in più di un normale giocatore di calcio.

