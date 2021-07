Petizione per rigiocare Italia-Inghilterra, la risposta di Marchisio è virale

Dopo le tante polemiche scatenate dalla petizione nata in Inghilterra per far rigiocare la finale di Wembley contro l’Italia, anche Claudio Marchisio ha voluto dire la sua e lo ha fatto con un post su Twitter che ha fatto il pieno di like e commenti diventando subito virale. L’ex centrocampista azzurro ha postato una foto dell'esultanza finale azzurra e ha scritto: "Scusate, ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra? La rivinciamo altre mille volte", con tanto di hashtag "#godoancora".