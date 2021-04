Euro2020 senza big: come cambierebbero le Nazionali senza i giocatori della Super League

IL CALCIO DOPO LA SUPER LEAGUE

Ceferin si dice pronto ad escludere i ribelli dalle competizioni Uefa, nell’Italia resterebbero a casa in dodici

Partiamo ovviamente dall’Italia. Il ct Mancini dovrebbe rinunciare in un colpo solo a ben 12 giocatori (Donnarumma, Bastoni, Bonucci, Sensi, Barella, Chiesa, Bernardeschi, Chiellini, Romagnoli, D'Ambrosio, Calabria, Tonali) e dunque all’intera spina dorsale della sua squadra, ma andrebbe ancora peggio a Luis Enrique (la Spagna perderebbe 19 giocatori) e a Gareth Southgate, che non potrebbe convocare addirittura 20 giocatori. Nessuno come l’Inghilterra, ma anche la Francia dovrebbe rinunciare a 15 giocatori, mentre la Germania ne perderebbe ‘solo’ 7, come il Belgio (8 invece per Portogallo e Olanda).

Quanto cambierebbe l’Italia? Abbiamo provato ad immaginare quali sarebbero i 23 convocati di Mancini:

Portieri: Gollini (Atalanta), Cragno (Cagliari), Sirigu (Torino)

Difensori: Florenzi (Paris Saint-Germain), Di Lorenzo (Napoli), Spinazzola (Roma), Biraghi (Fiorentina), Acerbi (Lazio) Ferrari (Sassuolo), Mancini (Roma), Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Pellegrini (Roma), Locatelli (Sassuolo), Verratti (Paris Saint-Germain), Pessina (Atalanta)

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), El Shaarawy (Roma), Insigne (Napoli), Kean (Paris Saint-Germain), Immobile (Lazio), Belotti (Torino).

IL POSSIBILE 11

Gollini; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Pellegrini, Verratti, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

