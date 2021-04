Ceferin, durissimo attacco ad Agnelli: "Mai vista una persona così falsa"

LE PAROLE

Il presidente della Uefa: "Una grandissima delusione"

Durissimo attacco di Aleksander Ceferin ad Andrea Agnelli. Il presidente Uefa non ha usato giri di parole contro il numero uno della Juve: "È la più grande delusione di tutti. Non ho mai visto una persona mentire così tanto". Lo sloveno ha continuato: "Ho parlato con lui sabato, mi ha detto che erano solo voci, poi ha detto che mi avrebbe richiamato e invece ha spento il telefono. L'avidità è così forte, ma siamo diversi. Avevano tutti firmato la nostra riforma quindi non so se devo veramente dire cosa penso di loro".

Volano gli stracci e l'amicizia tra Ceferin e Agnelli sembra non aver futuro. Un rapporto che va oltre il lavoro visto che il numero uno della Uefa è addirittura padrino della figlia di Andrea. Per questo l'attacco dello sloveno fa ancora più rumore: "Con Agnelli c'è qualcosa di personale perché lo conosco da troppo tempo ma non pretendo che tornino in ginocchio... Non è una battaglia personale, sono sorpreso ma se volete tornare benvenuti in questo progetto fantastico".

Ceferin non si ferma: "Quando si era trovata la soluzione esce fuori questa idea fantomatica e poi si dice che ora iniziano a negoziare? Ho letto che Agnelli ha detto che questo era un progetto fantastico, da cui però è fuggito...".

Ceferin è un fiume in piena e ne ha per tutti: "Ne ho viste tante ma non ho mai visto persone del genere. Per esempio Ed Woodward del Manchester United mi ha chiamato giovedì per dirmi che era molto soddisfatto di queste riforme, ed ovviamente aveva già firmato per la Super League".

Parole positive, invece, per le big di Francia e Germania: "Ho incontrato molte persone strane e bugiarde ma anche molte di cui mi fido. Club francesi e tedeschi che hanno resistito alla tentazione di partecipare alla super lega, ho molti amici, non sono tutti corrotti ma solo una piccola parte accecata dall'avidità".