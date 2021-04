Il futuro della Serie A senza le ribelli: diciotto squadre e due retrocessioni

NEL 2021/22

L'Uefa chiederà alle leghe nazionali di estromettere le 12 fondatrici della Super League. Ma c'è il nodo diritti tv

Mentre la Super League rischia di provocare un terremoto a livello europeo per quanto riguarda Champions ed Europa League, le leghe nazionali si interrogano sul futuro dei rispettivi campionati. L'indicazione della Uefa è forte: esclusione da agosto delle squadre fondatrici, la proposta di Boniek (presidente della Federalcio polacca) sarà presto votata dal congresso e annunciata forse già venerdì durante il comitato esecutivo straordinario.

Anche se sulla questione resta la prudenza degli avvocati di Nyon, che - spiega Il Mattino - prima vogliono studiare la questione a fondo per evitare di prendere scelte non consentite dai regolamenti e che potrebbero rivelarsi un autogol. Perez, dal canto suo, durante l'intervista a El Chiringuito si è mostrato sicuro: "Non ci cacceranno dalla Champions o dalla Liga, niente di niente".

È ovvio però che le leghe nazionali stanno iniziando a ragionare su un possibile futuro senza le 12 fondatrici della Super League, e così sta facendo la Serie A. L'occasione diverrebbe propizia per studiare lo snellimento da tempo paventato: un campionato a 18 squadre, con due sole retrocessioni. Sullo sfondo però c'è un problema economico di non poco conto: sono stati appena assegnati i diritti tv del triennio 2021/24 del campionato ed è difficile pensare che possano venire riconfermate le stesse cifre potendo trasmettere meno partite del previsto.

Così l'ipotesi più probabile resterebbe il blocco delle tre retrocessioni del campionato in corso e la promozione di tre squadre dalla Serie B che sostituirebbero Inter, Milan e Juventus.