Euro 2020, Spagna: "Busquets positivo al Covid"

EURO 2020

I giocatori della Roja non scenderanno in campo contro la Lituania: toccherà all'Under 21

Primo caso di positività al Covid-19 a Euro 2020. Secondo quanto ha comunicato la Federazione spagnola, Sergio Busquets è risultato positivo all'ultimo test effettuato dal gruppo squadra. Tutti gli altri membri della delegazione sono risultati negativi. Dopo la positività di Busquets, la RFEF ha avviato tutti i protocolli medici previsti dall'Uefa, isolando a scopo precauzionale i giocatori e lo staff che sono stati a stretto contatto col capitano. Per gli allenamenti della rappresentativa spagnola ora verranno attivate sessioni personalizzate. Nel frattempo i giocatori della Roja non scenderanno in campo contro la Lituania: al loro posto giocherà l'Under 21. Getty Images

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE SPAGNOLA

La RFEF si rammarica di annunciare che il suo capitano Sergio Busquets ha dato un risultato positivo nell'ultimo test PCR che è stato effettuato questa mattina presso il ritiro della squadra nazionale a Las Rozas. Il resto del gruppo è risultato negativo. I servizi medici della Federazione spagnola hanno adottato tutte le misure necessarie secondo i protocolli stabiliti sia dal Ministero della Salute che dall'UEFA. Il calciatore ha abbandonato il ritiro ed è stato posto in isolamento. In maniera precauzionale sono stati isolati anche i lavoratori le persone che sono state a stretto contatto con Busquets. In vista della preparazione a Euro 2020 ora verranno arrivati allenamenti personalizzati e a breve verranno valutate le opportune misure sportive in base all'evoluzione della situazione di salute del capitano della nazionale. Per quanto riguarda la seconda amichevole contro la Lituania, la gara si svolgerà sotto la direzione di Luis De la Fuente e con i componenti dell'Under 21.