Euro 2020, Italia-Inghilterra: le pagelle

I VOTI DELLA FINALE

Donnarumma para i rigori di Sancho e Saka. Chiesa inarrestabile, Bonucci ci regala il meritato pareggio. Immobile nota stonata

di

ANDREA GHISLANDI

LE PAGELLE DELL'ITALIA

Donnarumma 8 - Incolpevole sul sinistro di Shaw che sblocca il match, alza sopra la traversa un colpo di testa di Stones nella ripresa. Para i rigori di Sancho e Saka. Le sue mani su questo Europeo.

Di Lorenzo 5,5 - Inizio gara da incubo per il terzino azzurro, che stringe su Kane a centro area e si perde Shaw, bravo con un sinistro di controbalzo a far secco Donnarumma. Il terzino della United si rivela un brutto cliente e va spesso in difficoltà. Meglio nella ripresa e nei supplementari.

Bonucci 7 - Ha il grande merito di segnare il gol del pareggio con una zampata degna di un grande attaccante. Sempre ordinato e prezioso anche in fase di impostazione, un lancio al bacio non sfruttato da Berardi. E dal dischetto ancora una volta non tradisce.

Chiellini 6,5 - Kane alla vigilia lo aveva definito un guerriero e ci ha preso in pieno. Con Bonucci forma un diga indistruttibile. Provvidenziale una sua diagonale su Sterling nel primo tempo supplementare.

Emerson 6 - Sostituire senza far rimpiangere Spinazzola è impresa assai ardua. Parte timido e in fase offensiva si vede poco. Cresce con il passare dei minuti, anche se manca precisione nei cross.

(Dal 13' 2ts Florenzi sv)

Barella 5,5 - Non riesce mai a trovare la giusta posizione in campo e non è dinamico come al solito. Gli inglesi sono propositivi soprattutto dalla sua parte, dove l'asse con Chiesa e Di Lorenzo non funziona come dovrebbe. Mancini lo cambia anche per il giallo rimediato poco prima.

(Dal 9' st Cristante 6 - In campo per Barella per garantire più fisicità, spizza di testa il corner di Berardi da cui nasce il pareggio azzurro. Poi fa legna in mezzo al campo).

Jorginho 5,5 - Sono attimi di paura e apprensione quando a metà primo tempo cade a terra per un colpo a un ginocchio. Per fortuna si riprende e dopo 45' di sofferenza cresce e con lui tutta l'Italia. Rischia il rosso su Grealish a fine match, Kuipers gli sventola il giallo. Sbaglia il rigore decisivo, poi Donnarumma ci mette una pezza e la festa a Wembley è tutta azzurra.

Verratti 6,5 - Fatica come tutta la squadra nel primo tempo, cresce esponenzialmente nella ripresa quando prende in mano le redini del centrocampo. Esce dolorante nel primo tempo supplementare.

(Dal 6' 1ts Locatelli 6 - Porta un po' di freschezza e fisicità a centrocampo, aiuta anche in fase difensiva)

Chiesa 7 - L'esterno della Juve è il migliore dei nostri. Suo il tiro più pericoloso del primo tempo, un rasoterra a lato di poco al termine di una grande azione personale. Nella ripresa Pickford gli nega il gol con una grandissima parata. Una distorsione alla caviglia lo mette ko a pochi minuti dal 90'.

(Dal 41' st Bernardeschi 6 - Entra e si piazza falso 9 per qualche minuto, fino all'ingresso di Belotti. Impegna Pickford su punizione. Non sbaglia nella lotteria dei rigori)

Immobile 5 - Altra serata difficile per l'attaccante della Lazio, particolarmente nervoso e troppo frenetico. Ha una sola occasione nel finale del primo tempo, ma il suo tiro viene ribattuto da Stones.

(Dal 10' st Berardi 6 - Scatta sul filo del fuorigioco bruciando Shaw e calcia al volo alto sull'uscita di Pickford dopo un pregevole lancio lungo di Bonucci. Freddo dal dischetto.

Insigne 6 - Impegno e corsa non mancano, difetta nelle conclusioni. E' suo il primo tiro in porta, una punizione alta di poco. Ci riprova ancora con scarsa fortuna a inizio ripresa. Col sinistro impegna Pickford, il nostro primo tiro pericoloso nello specchio.

(Dal 1' 1ts Belotti 5 - Con il suo ingresso, Mancini abbandona l'opzione falso 9. Finisce troppe volte in fuorigioco, serviva maggiore attenzione. Si fa parare il rigore da Pickford.

All: Mancini 7,5 - Forse sorpreso dalla difesa a 3 di Southgate, dopo un primo tempo sottotono risistema la squadra. Ancora una volta ci premiano i rigori, ma non ci sono dubbi che la squadra migliore in campo sia stata la nostra.

LE PAGELLE DELL'INGHILTERRA

Pickford 7,5; Walker 6 (15' 2ts Sancho 5), Stones 6,5, Maguire 6,5; Trippier 6,5 (25' st Saka 5), Rice 6,5 (29' st Henderson 5 - 15' 2ts Rashford 5), Phillips 6, Shaw 7; Mount 5 (9' 1ts Grealish 6), Sterling 5,5; Kane 6,5. All: Southgate 6