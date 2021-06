Euro 2020, Germania e Spagna a caccia del pass per gli ottavi

LE PARTITE DI OGGI

Sono 12 le squadre già qualificate: la Svezia sogna il primo posto, super sfida tra Portogallo e Francia

Il quadro degli ottavi di finale di Euro 2020 inizia a prendere forma. Le squadre che hanno già superato la fase a gironi e ottenuto la qualificazione per il primo turno ad eliminazione diretta sono dodici (Italia, Austria, Svizzera, Galles, Olanda, Belgio, Inghilterra, Francia, Danimarca, Repubblica Ceca, Croazia e Svezia) e dalle ultime partite dei gironi in programma oggi usciranno le ultime quattro. Tutto ancora aperto nel Gruppo F, dove la Germania non può fallire contro l’Ungheria e spera in un passo falso della Francia contro il Portogallo per passare come prima, mentre nel Gruppo E la Spagna si gioca la qualificazione contro la Slovacchia e la Polonia è condannata a vincere contro la Svezia per ottenere il pass per gli ottavi. Getty Images

Nessun gol subito finora dagli svedesi e infatti il ct Andersson confermerà la linea difensiva a quattro, davanti a Olsen, con Lustig, Lindelof, Danielsson e Augustinsson, mentre a centrocampo insieme a Ekdal ci saranno Larsson, Olsson e Forsberg, match-winner contro la Slovacchia. L’unica novità in attacco, dove sarà Quaison a far coppia con Isak al posto di Berg, e una sola novità anche per il ct polacco Paulo Sousa, che ritrova Krychowiak dopo la squalifica e si affida a Robert Lewandowski, che dopo il gol contro la Spagna non vuole fermarsi e vuole regalare la qualificazione ai suoi. La Svezia è già certa del passaggio del turno e si gioca il primo posto, mentre la Polonia deve obbligatoriamente vincere.

Come ha bisogno di vincere la Spagna, che dopo i pareggi contro Svezia e Polonia non può più fallire. Luis Enrique ha bisogno di fare gol (solo una rete in due partite finora) e per questo si affiderà ancora al contestato Morata, che agirà nel tridente con Gerard Moreno e probabilmente Oyarzabal. “Vincere è l’unico modo per superare la fase a gironi. È quasi una prima partita a eliminazione diretta per noi. Sarà un testa a testa”, ha detto Luis Enrique alla vigilia. Con una vittoria, infatti, la Spagna supererebbe proprio la Slovacchia portandosi al secondo posto del raggruppamento (o addirittura al primo, in base al risultato di Svezia-Polonia), mentre con un pareggio o una sconfitta le Furie Rosse verrebbero quasi certamente eliminate. Hamsik e compagni sognano la seconda qualificazione agli ottavi degli Europei della storia dopo quella del 2016, può bastare un pari.

Alle 21.00, invece, fari puntati sul gruppo della morte, il Gruppo F, dove è ancora tutto apertissimo. La Germania riceve l'Ungheria di Marco Rossi (che sogna una clamorosa qualificazione) all'Allianz Arena e mette nel mirino il primo posto, mentre nell’altra gara si sfidano le due finaliste di Euro 2016. L'unica già certa degli ottavi è la Francia, che deve vincere per evitare il pericolo di un ottavo contro Belgio o Olanda, mentre in caso di sconfitta il Portogallo rischia la clamorosa eliminazione. Il Ct lusitano Santos punta ovviamente su Cristiano Ronaldo e recupera Joao Felix, ma nel tridente dovrebbe esserci ancora Diogo Jota dal 1’. “Non faremo calcoli” assicura invece il commissario tecnico francese, Didier Deschamps, che conferma il tridente formato da Mbappé, Benzema e Griezmann e a centrocampo dà un turno di riposo allo juventino Rabiot.

Occasione da non sprecare per la Germania, che è certa della qualificazione se batte l'Ungheria, ma potrebbe qualificarsi agli ottavi anche in caso di pareggio come migliore terza. Serve invece una clamorosa impresa ai magiari, che dopo il pareggio con la Francia potrebbero passare il turno soltanto battendo i tedeschi.

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI

Sabato 26 giugno alle ore 18: Galles-Danimarca (Johan Cruijff Arena, Amsterdam)

Sabato 26 giugno alle ore 21: ITALIA-Austria (Wembley Stadium, Londra)

Domenica 27 giugno alle ore 18: Olanda-Terza D, E o F (Puskas Arena, Budapest)

Domenica 27 giugno alle ore 21: Belgio-Terza A, D, E o F (Estadio de la Cartuja, Siviglia)

Lunedì 28 giugno alle ore 18: Croazia-Seconda E (Parken Stadium, Copenaghen)

Lunedì 28 giugno alle ore 21: Prima F-Terza A, B o C (National Arena, Bucarest)

Martedì 29 giugno alle ore 18: Inghilterra-Seconda F (Wembley Stadium, Londra)

Martedì 29 giugno alle ore 21: Prima E-Terza A, B, C o D (Hampden Park, Glasgow)