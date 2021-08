Covid, report dell'ISS: contagi in aumento anche per i festeggiamenti di Euro 2020

Le feste in tutta Italia per la vittoria azzurra ad Euro 2020 hanno giocato un ruolo chiave nell'aumento dei contagi tra i maschi under 40: lo scrive l'Istituto Superiore di Sanità nel consueto report sull'andamento della pandemia. Il documento analizza l'incidenza maggiore nei maschi tra i 10 e i 39 anni rispetto ai contagiati di sesso femminile a partire dalla fine di giugno, dato da contestualizzare con l'arrivo della variante Delta nel nostro Paese.

