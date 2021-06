Chiellini-Lukaku, chi si rivede: la sfida nella sfida

VERSO BELGIO-ITALIA

Lo juventino e l'interista di nuovo contro: e questa volta in palio c'è un pass per le semifinali dell'Europeo

Tra Nazionali, Juventus, Inter e Manchester United si sono affrontati sei volte per le statistiche, in realtà cinque più pochi minuti nell’ultima Coppa Italia. Mai stati incroci banali. Chiellini contro Lukaku è la sfida nella sfida di Italia-Belgio, sempre che Mancini scelga il suo capitano non al massimo e reduce da due anni complicati, così complicati che aveva saltato le prime due partite contro Lukaku in Serie A, due derby d’Italia pre-pandemia senza Chiellini ma comunque senza gol di Lukaku e con due vittorie bianconere.



Il primo scontro risale al novembre del 2015, amichevole Belgio-Italia, vittoria 3-1 dei Diavoli Rossi. Lukaku senza gol, Chiellini con un cartellino giallo. È anche la prima volta di Lukaku contro Conte e forse l’amore tra i due cominciò proprio quella sera a Bruxelles. Prima di nuove sfide tra Champions e Serie A Chiellini batte il rivale all’Europeo del 2016, ancora con Conte in panchina, ancora con un’ammonizione e senza gol del belga.



Prima delle sfide bianconerazzurre Chiellini contro Lukaku si gioca anche in uno United-Juventus di Champions. Chiellini ancora ammonito e vittoria Juve a Old Trafford firmata Dybala. Lukaku senza gol e assente nella rivincita di Torino.



Il primo scontro in Serie A è stato epico. A gennaio Inter-Juventus finisce 2-0, Lukaku non segna, Chiellini non si fa ammonire, ma lo scontro tra i due è durissimo e corretto. Tre settimane dopo breve incrocio in Coppa Italia, a maggio altra battaglia nel 3-2 di Torino. Con l’Inter già campione d’Italia, Lukaku segna - prima volta alla Juventus - su rigore. Poi costruisce l’autogol di Chiellini che reagisce con un altro giallo. La Juventus vincerà quella partita, da ricordare però per un altro duello galattico tra Chiellini e Lukaku. Pronti adesso per una nuova battaglia.