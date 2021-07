Belgio, Vertonghen: "Non troppi complimenti all'Italia, mi ha irritato"

BELGIO

Il difensore se la prende per le presunte perdite di tempo nel finale del match: "So che sono scuse, dobbiamo pensare ai nostri errori"

Jan Vertonghen molto deluso per l'eliminazione del Belgio da Euro 2020, queste le parole raccolte da Sporza subito dopo la sconfitta di ieri sera: "L'Italia è buona squadra, lo dicono anche le statistiche. Ma non voglio fargli troppi complimenti, mi hanno fatto irritare nel finale (si riferisce a presunte perdite di tempo degli azzurri, ndr). Lo so che queste sono scuse, dobbiamo pensare soprattutto ai nostri errori. È stata colpa nostra". Getty Images

Il difensore ha spiegato così l'errore sul gol di Barella: "Ho cercato di tenere palla ma non è stata la scelta giusta, avrei dovuto spazzarla via. Fa male, sono molto deluso". E sul bilancio della nazionale belga: "Un'occasione mancata, come negli ultimi tornei. Nel 2014 ci siamo fermati ai quarti, nel 2016 e nel 2018 siamo arrivati in semifinale. Dobbiamo analizzare cosa è andato storto".