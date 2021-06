Austria, recuperati Hinteregger e Grillitsch: in campo contro l'Italia

VERSO ITALIA-AUSTRIA

Difensore e centrocampista hanno smaltito i rispettivi problemi muscolari

Due recuperi importanti per l'Austria in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Italia, in programma domani sera a Wembley. La formazione di Foda si è allenata questa mattina nel ritiro di Seefeld, nel Tirolo prima della partenza per Londra. Alla seduta di rifinitura erano presenti anche Martin Hinteregger e Florian Grillitsch dopo giorni di lavoro personalizzato a causa di un colpo ricevuto contro l'Ucraina. Getty Images

I due, usciti malconci dal match contro l'Ucraina, hanno lavorato a parte per tre giorni ma nell'ultima seduta prima della partenza per Londra hanno svolto la sessione con il gruppo. Recuperi importanti per Foda, visto che il difensore è un perno della retroguardia mentre il centrocampista è stato tra i migliori contro Sheva e compagni. Contro gli Azzurri l'unico assente sarà l'ex Inter Valentino Lazaro, ko per un problema alla coscia.

