Amichevoli internazionali: stasera Inghilterra-Austria su Canale 20 e sito

LE AMICHEVOLI

In esclusiva in chiaro il test della nazionale di Southgate verso Euro 2020

Terminati i campionati e le coppe, e a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo, spazio alle Nazionali sul Canale “20”. Le 24 selezioni della UE si sfidano in importanti test amichevoli, per prepararsi al meglio e fare il punto sul proprio stato di forma. Si parte stasera con l’Inghilterra di Southgate, inserita nel Gruppo D, che ospita l’Austria (Gruppo C). Tutti i match sono in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it Getty Images

I Leoni inglesi partono tra le favorite, anche se non in primissima fila, alla caccia di quello che sarebbe il loro primo Europeo. Il test si gioca al Riverside Stadium di Middlesbrough dove Southgate opterà per un mix di titolare e sorprese, anche perché qualche giocatore - causa finale di Champions League - ha raggiunto dopo il ritiro. Non si tocca invece il 4-3-3, così come Kane di punta. Dall'altra parte Foda punta su Kalajdzic ma attenzione ad Arnautovic, tra l'altro cercato dal Bologna. Presente Alaba, da poco acquistato dal Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Coady, Mings, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Sancho, Kane, Grealish.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer; X. Schlager, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer, Alaba; Kalajdzic.

LA PROGRAMMAZIONE:

Inghilterra-Austria: in diretta, mercoledì 2 giugno, alle ore 21.00, sul 20 e sportmediaset.it

telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.