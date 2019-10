Eicma 2019: tutti gli eventi e le aree speciali

MOTOLIVE: EICMA ospita, come ogni anno, l’immancabile area esterna MotoLive: il più affascinante e travolgente Special Event che, da sempre, soddisfa i visitatori di EICMA con giornate di racing, show, musica e intrattenimento. Un’occasione per vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline Off-Road contendersi i titoli sul circuito di MotoLive. Tra un duello e l’altro, sportivamente parlando, l’adrenalina aumenta con i momenti dedicati al Freestyle Motocross e al Trial Acrobatico in cui i riders mostrano le loro abilità. Uno sport che rappresenta il connubio perfetto tra passione e perfezione nell’esecuzione tecnica. MotoLive è la realtà dinamica di EICMA, l’area dove le emozioni si moltiplicano e si condividono, dove lo spettatore può immergersi nei panni del pilota, provare il brivido di poter volare senza necessariamente avere le ali, ascoltare il “ruggito” dei motori che si scaldano dietro i cancelletti di partenza, guardare con i propri occhi la fatica e la dedizione che ogni Campione ripone nei propri movimenti. Precisione, velocità e determinazione sono il pane quotidiano di questi “guerrieri” che riempiono il cielo come fuochi d’artificio, mentre il rombo della moto fa gara con il tifo sempre più accanito del pubblico. A colorire lo spettacolo “a tutto gas” è il palco di MotoLive: luogo di intrattenimento in cui i vincitori vengono premiati. Momenti fatti di passione travolgente che entusiasmano anche i meno cultori del mondo moto grazie alla capacità di saper riunire i visitatori e farli gioire insieme ai piloti. MotoLive è così un’evoluzione continua di emozioni, uno spettacolo imperdibile di gare e performance all’insegna della sana competizione che soddisfa non solo i più appassionati ma anche coloro che si stanno avvicinando al grande mondo delle 2 ruote. E–BIKE: la tendenza più attuale del mercato, in costante crescita, con uno sguardo verso l’innovazione e la mobilità sostenibile sarà nuovamente presente ad EICMA in un’area interamente dedicata, potrai presentare i tuoi prodotti e grazie alla pista per il test ride il pubblico potrà testare le ultime novità. Un settore che registra numeri importantissimi: nel 2017 la produzione è cresciuta del 48% e solo in Italia sono state vendute più di 150mila E-Bike, mantenendo lo stesso trend positivo anche per il 2018.



START UP E INNOVATION: l’area speciale dedicata alle giovani imprese che offrono servizi o prodotti riconducibili al settore delle 2 ruote, il luogo dove innovazione e tradizione si incontrano, il regno della creatività. Nella scorsa edizione molte realtà hanno deciso di aderire con prodotti e soluzioni innovative nel campo delle due ruote e della mobilità sostenibile. La proposta è rivolta a Start up e aziende giovani costituite da non più di 48 mesi o con almeno un socio di età inferiore a 35 anni, che non sono mai state presenti al Salone come espositori. TEMPORARY BIKERS SHOP: si riconferma per la sesta edizione consecutiva l’area commerciale interamente dedicata al motociclista, uno spazio esclusivo, arricchito dalla presenza di grandi marchi proposti a prezzi d’occasione. Un’opportunità unica per il tuo negozio, grazie ad un’area invasa ogni anno da migliaia di appassionati alla ricerca di ricambi, abbigliamento, caschi, fino ad arrivare a pneumatici e componenti Inoltre per il secondo anno consecutivo avrai la possibilità di esporre e vendere veicoli usati e moto d'epoca durante l'evento. L’area verrà allestita all’interno di uno dei più importanti padiglioni di EICMA dove saranno presenti i grandi brand del settore e avrai la possibilità di partecipare con la formula "all inclusive" a prezzi vantaggiosi. RIDEMOOD: è lo spirito di EICMA che vive in città e sul territorio: un contenitore di eventi, collaborazioni e iniziative che contaminano Milano durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo. Il cuore dell’evento espositivo più atteso al mondo per gli appassionati e l’industria di riferimento batte tra le strade del capoluogo lombardo nei sui quartieri più vivi e significativi. Oltre le moto, oltre le biciclette, i padiglioni e gli stand, RIDEMOOD è divertimento e lifestyle. Un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti e aperto a tutti coordinato da EICMA, che racconta l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote.