Zontes ZT853-R, a EICMA in anteprima la nuova naked da 150 CV

Il motore è un tre cilindri da 847 cc, capace di erogare 150 CV a 12.500 giri/min e 90 Nm di coppia massima a 9.000 giri/min. Zontes dichiara un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima di 280 km/h. L'elettronica comprende IMU a sei assi, traction control, ABS cornering, quickshifter bidirezionale, anti-wheelie regolabile su quattro livelli, launch control, ride-by-wire e cruise control.