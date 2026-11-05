Zontes ZT853-R, a EICMA in anteprima la nuova naked da 150 CV

© Ufficio Stampa
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Zontes presenta la ZT853-R, una naked che si posizionerà un gradino sopra la ZT703-R. La moto sfoggia un design aggressivo, caratterizzato da linee spigolose, illuminazione full LED, alette aerodinamiche integrate ed elementi in fibra di carbonio.
Il motore è un tre cilindri da 847 cc, capace di erogare 150 CV a 12.500 giri/min e 90 Nm di coppia massima a 9.000 giri/min. Zontes dichiara un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima di 280 km/h. L'elettronica comprende IMU a sei assi, traction control, ABS cornering, quickshifter bidirezionale, anti-wheelie regolabile su quattro livelli, launch control, ride-by-wire e cruise control.
Inedito anche il telaio in alluminio del peso di 10 kg, abbinato al forcellone monobraccio. La ciclistica prevede sospensioni Kayaba completamente regolabili. La forcella ha steli da 43 mm rivestiti in DLC e 115 mm di corsa, l’ammortizzatore posteriore offre una corsa di 58 mm. L'impianto frenante si affida dischi anteriori flottanti da 310 mm con pinze Brembo M4.30. La strumentazione utilizza un display a sviluppo orizzontale, con informazioni di guida, navigazione e cronometro.
Debutta inoltre il sistema Intelligent Control System 4.0, con sblocco NFC, affiancato dall'app Zontes 2.0, che permette di monitorare diversi parametri della moto, dalla pressione degli pneumatici alla posizione del veicolo.
Zontes è presente a EICMA 2026 | Pad. 7 _ Stand O48.