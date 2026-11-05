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Spostarsi in città risparmiando: NERVA svela il nuovo Kory e la sua gamma elettrica a EICMA 2026

NERVA presenta a EICMA 2026 la sua gamma di scooter elettrici ad alta affidabilità e svela Kory, la novità a ruote alte in arrivo per la mobilità urbana.

05 Nov 2026 - 09:19
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E se spostarsi in città fosse il modo migliore per risparmiare denaro?

NERVA presenta a EICMA 2026 Kory, il settimo modello di una gamma elettrica che già offre una soluzione per ogni esigenza di mobilità urbana.

Padiglione 6 - Stand B44

Niente più spese per il carburante, niente più dipendenza dalle officine di riparazione e niente più disagi ad ogni viaggio: tutto questo è alla portata di chi sceglie con saggezza. NERVA, marchio pioniere nella mobilità elettrica urbana accessibile, arriva a EICMA 2026 con una gamma completa per permettere a tutti di gestire al meglio le proprie finanze e la propria vita quotidiana. Non mancherà una novità: Kory, uno scooter elettrico agile e a ruote alte progettato per la città, che arriverà sul mercato italiano alla fine del 2027.

Una gamma per ogni esigenza

NERVA ascolta chi è sempre in movimento, ed è per questo che il suo catalogo cresce di pari passo con le esigenze degli utenti. Offre opzioni che vanno dagli scooter urbani e interurbani ai veicoli da lavoro. La gamma comprende Spark e Cargo, due modelli progettati anche per le consegne, per i professionisti che fanno della propria moto una fonte di reddito.

Ciò che NERVA offre sempre

  • Opportunità di carica in qualsiasi momento, grazie alla presa di tipo 2 presente su tutta la gamma (e alle batterie rimovibili in alcuni modelli).
  • Batteria con celle BYD Blade (LFP), sinonimo di sicurezza e lunga durata, con zero casi di garanzia richiesta per celle difettose sin dalla nascita del marchio.
  • Motore centrale, con un'affidabilità supportata da oltre 20 milioni di chilometri percorsi dal 2022.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.nerva.eco.

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