Spostarsi in città risparmiando: NERVA svela il nuovo Kory e la sua gamma elettrica a EICMA 2026

NERVA ascolta chi è sempre in movimento, ed è per questo che il suo catalogo cresce di pari passo con le esigenze degli utenti. Offre opzioni che vanno dagli scooter urbani e interurbani ai veicoli da lavoro. La gamma comprende Spark e Cargo, due modelli progettati anche per le consegne, per i professionisti che fanno della propria moto una fonte di reddito.