Yamaha amplia la gamma di scooter sportivi con NMAX E

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Il Piano Ambientale 2050* del Gruppo Yamaha Motor si pone come obiettivo l'azzeramento delle emissioni in tutte le sue catene di approvvigionamento e l’azienda è impegnata ad ampliare l'offerta di veicoli elettrici, che non soltanto non inquinano, ma offrono anche un basso impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita.
Il nuovo scooter sportivo elettrico NMAX E rappresenta un importante contributo al raggiungimento dell’obiettivo del 2050 e rappresenta la prossima fase nella strategia EV di Yamaha. Con una notevole esperienza nella progettazione e nella produzione di un'ampia gamma di veicoli a zero emissioni, unita alle profonde conoscenze acquisite dalla produzione di scooter leader del settore, Yamaha si trova nella posizione ideale per ampliare la gamma di soluzioni di mobilità elettrica.
Collegati al MAX
Basato sulla nuovissima piattaforma A1 EV dedicata, NMAX E è pensato per fissare i nuovi standard nella mobilità elettrica quotidiana. Il suo lancio sottolinea l’impegno a lungo termine di Yamaha nella riduzione delle emissioni per un ambiente più pulito e costituisce la base per la prossima generazione di scooter sportivi elettrici. Grazie a un telaio ad hoc, a livelli di coppia elevati e a specifiche premium, questo nuovo scooter sportivo elettrico garantisce maneggevolezza eccellente e controllo intuitivo, insieme a un’accelerazione fluida e raffinata che, unita al vantaggio del funzionamento silenzioso e delle zero emissioni, porta il piacere di guida e la sicurezza a un livello superiore.
NMAX E: Nuovo Scooter Sportivo Elettrico
Il nuovo scooter sportivo elettrico NMAX E è un passo avanti significativo per la famiglia MAX. Realizzato secondo specifiche elevate, l'NMAX E offre una nuova e speciale esperienza di guida sportiva che conquisterà gli amanti dello stile dinamico, delle prestazioni elevate e della tecnologia EV all’avanguardia.
Costruito con l'inconfondibile DNA della famiglia MAX, il nuovissimo NMAX E espande il segmento degli scooter sportivi Yamaha alla mobilità elettrica e segna l'inizio di una nuova era nella tecnologia degli scooter a zero emissioni. Con il dinamico stile della famiglia MAX e un carattere moderno, l'NMAX E porta una nuova dimensione nel segmento degli scooter sportivi Yamaha di successo, segnando l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo.
Nuovo NMAX E 2027: lo scooter sportivo elettrico con prestazioni equivalenti a quelle di un 125 termico
Pioniere di una nuova era nella categoria degli scooter sportivi
25 anni fa, Yamaha ha creato la categoria degli scooter sportivi con il rivoluzionario TMAX e, da allora, è all'avanguardia nello sviluppo dei modelli più innovativi ed emozionanti del settore.
Grazie alle prestazioni reattive rese possibili dal propulsore elettrico a zero emissioni, il nuovo NMAX E espande il segmento dando ai clienti una scelta ancora più ampia e rappresenta una significativa pietra miliare nell’impegno di Yamaha verso l'azzeramento delle emissioni.
NMAX E: lo scooter urbano sportivo di nuova generazione
Progettato per attrarre una vasta gamma di nuovi clienti e di proprietari di scooter che apprezzano la qualità costruttiva, l'affidabilità e l'ampia rete di concessionari Yamaha, questo scooter elettrico premium porta un'esperienza di guida completamente nuova nelle strade delle città europee. Grazie all'accelerazione reattiva e lineare, al funzionamento silenzioso e ai costi di gestione minimi, l'NMAX E ha il potenziale per diventare il punto di riferimento tra gli scooter elettrici sportivi premium per la città, permettendo al pilota di muoversi nelle zone urbane a basse emissioni e nel cuore della città.
Nuovo propulsore eAxle compatto
Il nuovo propulsore eAxle offre un'affidabilità eccellente insieme a una forte accelerazione lineare e a un comportamento di guida piacevole. Questo propulsore leggero e compatto include un motore sincrono a magneti permanenti interni (IPMSM) ad alto numero di giri raffreddato ad aria, oltre a un'unità di controllo del motore (MCU) e all'ingranaggio riduttore primario.
Le caratteristiche di erogazione di questo motore privo di frizione sono state ottimizzate per offrire quel tipo di guida intuitiva e divertente che ha reso gli scooter sportivi Yamaha con motore termico così apprezzati in tutto il mondo. La potenza massima è di 7,5 kW a 3.500 giri/min, con una coppia massima di 33,3 Nm erogata a 500 giri/min, caratteristiche che garantiscono all'NMAX E un'accelerazione possente e lineare che offre una guida estremamente piacevole e soddisfacente.
Il nuovo propulsore eAxle compatto è fissato sul nuovo telaio per garantire un'eccellente centralizzazione delle masse, contribuendo alla maneggevolezza sportiva e agile dell'NMAX E. La qualità della guida è ulteriormente migliorata dall'impiego di una trasmissione a cinghia silenziosa ed efficiente che, insieme al design pressoché silenzioso e a vibrazioni ridotte del propulsore eAxle, rende l'NMAX E un vero piacere da guidare in ogni occasione.
Batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh
L'NMAX E è progettato per chi cerca un mezzo sportivo a zero emissioni che possa spostarsi in città in modo rapido, silenzioso ed efficiente. È dotato di una batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh e di un compatto gruppo motore eAxle e offre un'autonomia di 104 km. Una batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh di nuova concezione alimenta la nuova unità di trasmissione eAxle e offre un'autonomia di 104 km con una carica completa (modalità WMTC1 con una temperatura della batteria di 25 °C).
Fissata saldamente al telaio e posizionata sotto la parte anteriore della sella e sotto le pedane, questa batteria presenta uno speciale design a "L" che concentra la massa vicino al pilota e assicura un baricentro basso. Insieme al propulsore eAxle montato sul telaio, questa centralizzazione delle masse contribuisce significativamente alla guida agile e sportiva dell'NMAX E.
Una cover di metallo sotto la batteria aiuta a proteggere quest'ultima da urti e impatti durante la guida. Il sistema di gestione della batteria (BMS) monitora e gestisce lo stato della batteria, inclusi tensione, corrente e temperatura. Realizzata secondo requisiti standard del grado di protezione IP67, questa batteria da 3,5 kWh è resistente alla polvere e all'acqua, caratteristiche che la rendono ideale per l'uso quotidiano in diverse condizioni.
Pratico caricabatterie integrato
Per una ricarica facile, l'NMAX E è dotato di un caricabatterie integrato con la porta situata all'interno della tasca anteriore accanto a una porta USB di tipo C. Per maggiore comodità, la porta è progettata per accogliere caricabatterie CA di tipo 2 per automobili. Inoltre, l'NMAX E può anche essere collegato alle prese domestiche utilizzando un cavo dedicato.
Con una potenza di 800 W, il caricatore integrato, per l'uso quotidiano tipico, può caricare completamente la batteria da 0% a 100% in 5,5 ore, con una temperatura della batteria di 25 °C e una tensione di alimentazione di 200 V. Una caratteristica speciale del caricabatterie integrato dell'NMAX E è il design del sistema di raffreddamento senza ventole che garantisce un funzionamento molto silenzioso, rendendo possibile caricare la batteria praticamente ovunque e in qualsiasi momento.
Consultare il Manuale del proprietario per le precauzioni relative all’uso delle prese elettriche domestiche per la ricarica.
Design e stile MAX di nuova generazione
Lo stile della famiglia MAX è in evoluzione da 25 anni e il nuovo NMAX E incorpora una serie di nuovi elementi di design che rafforzano il suo pedigree. I fari dalle linee essenziali, anteriori e posteriori, insieme agli indicatori di direzione compatti, valorizzano le linee fluide della nuova carrozzeria, conferendo carattere sportivo e trasmettendo il caratteristico DNA MAX.
L’assenza di un tradizionale gruppo trasmissione consente di adottare un forcellone di tipo motociclistico. il posteriore dell'NMAX E si integra armoniosamente con i caratteristici motivi laterali a boomerang, contribuendo all’estetica premium di questo scooter di nuova generazione.
Telaio di nuova concezione
Per garantire una maneggevolezza sportiva e agile e un’esperienza di guida fluida e di alta qualità, i progettisti Yamaha hanno sviluppato un telaio completamente nuovo per l'NMAX E. Nel nuovo telaio, con un interasse di 1.425 mm, la batteria e il motore sono posizionati centralmente nello spazio del telaio per ottenere una distribuzione delle masse quasi uniforme tra la parte anteriore e quella posteriore, per ottenere una guida precisa, stabile e sicura. Con un'altezza da terra minima di 135 mm, l'NMAX E può superare in agilità i dissuasori grazie all’ampia altezza da terra.
Posizione di guida spaziosa e confortevole
Con il suo interasse di 1.425 mm, l’altezza della sella di 770 mm e le lunghe pedane, l'NMAX E è progettato per accogliere comodamente piloti di diversa taglia e corporatura. La spaziosa sella a due posti consente di trovare la posizione di guida più confortevole, adatta alle proprie dimensioni e al proprio stile di guida. La carrozzeria snella tra la sella e le pedane facilita l'appoggio dei piedi a terra. Le pedane del passeggero ripiegabili, insieme alla maniglia integrata, rendono l'NMAX E ideale per le avventure in due.
Nuove Sospensioni
Il sistema sospensioni è completamente nuovo ed è stato progettato per garantire una guida stabile, agile e confortevole. Nella parte anteriore, la forcella con steli da 33 mm assorbe le asperità, garantendo una tenuta di strada fluida.
Con il propulsore posizionato nell'area centrale del telaio, l'NMAX E è in grado di adottare un forcellone tradizionale di tipo motociclistico, più leggero di circa un terzo rispetto ai sistemi tradizionali adottati dagli scooter. Il peso inferiore non sospeso offre un'azione reattiva delle sospensioni e, posizionando i due ammortizzatori direttamente sotto i fianchi del pilota, l'NMAX E offre costantemente un alto livello di qualità di guida e una buona trazione della ruota posteriore.
Freni a disco da 245 mm con sistema di frenata rigenerativa
Entrambi i freni, anteriore e posteriore, 4sono dotati di un disco da 245 mm con una pinza a pistone singolo che offre prestazioni di frenata affidabili in città e in autostrada. L'ABS aiuta a prevenire il bloccaggio delle ruote durante gli arresti improvvisi e in presenza di superfici sdrucciolevoli o scivolose. Il sistema di frenata rigenerativa si adatta a ogni modalità di guida e offre una frenata naturale e controllabile, progettata per essere simile al freno motore degli scooter a benzina tradizionali.
Nuovo Design cerchi da 13"
I cerchi da 13", creati appositamente per il modello, garantiscono un peso delle masse non sospese ridotto. Lo pneumatico anteriore 110/70-13 e quello posteriore 130/70-13 assicurano una tenuta di strada sicura in frenata, in curva e in accelerazione.
Ampia capacità di carico e finiture premium
Con un'elegante finitura con cuciture e il logo goffrato, la spaziosa e confortevole sella a due posti trasmette una sensazione di qualità. Ricopre un ampio vano portaoggetti che può contenere anche un casco integrale (a seconda delle dimensioni e della forma). A testimonianza della cura per i dettagli, il vano sottosella, ideale per trasportare la spesa e ipersonale, è dotato di comoda illuminazione a LED, rendendo il raffinato NMAX E uno scooter sia pratico sia esclusivo per le persone più impegnate.
Display TFT con connettività per smartphone
Offrendo modalità diurne e notturne, il display TFT da 5" si caratterizza per il layout chiaro e simmetrico che offre al pilota informazioni principali in un formato digitale intuitivo. Il tachimetro è posizionato al centro, mentre a sinistra si trovano varie icone che indicano lo stato dello smartphone connesso. Sul lato destro è presente un visualizzatore che mostra la potenza della batteria, la carica residua e lo stato di carica rigenerativa, oltre a una lancetta che si muove su e giù per rappresentare accelerazione o decelerazione, trasmettendo così l’emozione della guida e rafforzando il piacere di guida complessivo.
Nuova app Yamaha Motor On con navigazione "turn-by-turn"
I piloti dell'NMAX E possono accedere a una vasta gamma di funzioni, inclusa la navigazione "turn-by-turn", installando la nuova app Yamaha Motor On. Il design intuitivo dell'app ne facilita l'utilizzo e le sue funzionalità avanzate comprendono quattro sezioni principali: Home, Ride, Memories e Account.
I piloti possono visualizzare tutto, dalle impostazioni della batteria ai programmi di manutenzione, fino alla posizione del parcheggio, al registro di guida e molto altro ancora. La navigazione "turn-by-turn" dell'app Yamaha Motor On arricchisce ogni viaggio e assicura spostamenti urbani efficienti verso il centro città e piacevoli uscite nel tempo libero nei weekend, mentre la vasta gamma di altre funzionalità arricchisce l'esperienza d'uso dell'NMAX E.
Tre modalità di guida
Il pilota dell'NMAX E può selezionare una delle tre modalità di guida, così da adattare lo scooter al proprio stile di guida e alle condizioni stradali e di traffico. La modalità "S" offre la massima accelerazione per una guida più sportiva, mentre la modalità "T" garantisce prestazioni simili ma con una risposta dell'acceleratore più fluida una risposta dell’acceleratore più fluida, un’accelerazione leggermente ridotta e una velocità massima leggermente inferiore. Infine, la modalità "E" è pensata per chi viaggia in città per avere la massima autonomia.
Controllo di trazione + APSG
L'NMAX E è dotato anche di sistema di controllo trazione che trasferisce efficacemente la forza motrice sulla superficie stradale. Quando i sensori rilevano uno slittamento della ruota posteriore, il sistema di controllo trazione regola la potenza del motore, offrendo maggiore sicurezza durante l’accelerazione e su strade bagnate o sporche. È presente anche il sensore di posizione dell'acceleratore (APSG) che aumenta progressivamente la resistenza alla rotazione della manopola, per garantire al pilota un elevato livello di feedback e controllo.
Retromarcia
L'NMAX E è dotato di una retromarcia che facilita la manovrabilità a bassa velocità per i parcheggi in spazi angusti o su pendii lievi. La retromarcia si attiva premendo contemporaneamente il pulsante REVERSE sul manubrio sinistro e il pulsante MODE sul manubrio destro. Una volta attivata, lo scooter procede in retromarcia a una velocità ridotta, mentre il pilota mantiene entrambi i piedi a terra. Non è necessario azionare l'acceleratore.
Accensione Smart Key
L'accensione Smart Key semplifica la vita quotidiana. Finché il pilota ha la Smart Key in tasca o nelle vicinanze, può avviare lo scooter e accedere all'area portaoggetti.
Colori esclusivi
Il nuovo NMAX E è disponibile in due nuovi schemi cromatici esclusivi, progettati per trasmettere un senso di eleganza ed essenzialità, sottolineando al contempo il puro DNA della famiglia MAX.
Avio Blue è il nuovo colore moderno ed elegante introdotto nella famiglia MAX, progettato per trasmettere una sensazione di eleganza casual. Il colore della carrozzeria è valorizzato dal boomerang in argento gloss, che evidenzia lo stile dinamico e premium di questo scooter sportivo di nuova generazione.
La versione Platinum Silver offre una carrozzeria argento. La sezione anteriore nera lucida attorno ai nuovi fari minimalisti e i motivi laterali a boomerang, rifiniti in argento lucido, trasmettono una sensazione di leggerezza.
Caratteristiche principali dell'NMAX E
Disponibilità
L'NMAX E sarà disponibile a partire dalla primavera 2027.
YOU Charge: la soluzione Yamaha Motor per un accesso rapido e pratico alla ricarica pubblica
Il lancio dell'NMAX E segna anche l'introduzione di YOU Charge, la soluzione Yamaha per ricaricare gli scooter elettrici nelle stazioni pubbliche. In collaborazione con i principali gestori nazionali, YOU Charge offre una fitta rete di punti di ricarica, opzioni di abbonamento flessibili e prezzi competitivi. L'abbonamento YOU Charge può essere ottenuto tramite il concessionario Yamaha ufficiale, dopodiché il pass di ricarica può essere attivato immediatamente per ricaricare il nuovo NMAX E.
I servizi YOU Charge di Yamaha saranno lanciati in alcune aree all'inizio del 2027, con un'estensione durante l'anno nei principali mercati europei dei veicoli elettrici.
Accessori originali Yamaha
La gamma di accessori originali Yamaha offre ai possessori dell'NMAX E la possibilità di personalizzare il proprio scooter in base alle esigenze individuali. Ogni accessorio è stato sviluppato per essere facilmente installabile e offrire il massimo livello di funzionalità e comodità, permettendo agli utenti di migliorare la protezione dalle intemperie, la capacità di carico e l’estetica del proprio scooter.
Tra gli accessori chiave per l'NMAX E figurano le leve freno, il coprigambe, il riscaldatore per le manopole e i coprimani per una guida più confortevole durante tutto l’anno, mentre la borsa da console, il bauletto da 34 litri, il parabrezza alto e la presa USB-C rendono questo scooter EV della famiglia MAX più pratico per l’uso quotidiano.
La gamma di accessori originali Yamaha è in continua evoluzione, con nuovi prodotti che vengono aggiunti regolarmente. Informazioni complete disponibili su www.yamaha-motor.eu.