Yamaha amplia la gamma di scooter sportivi con NMAX E

Per garantire una maneggevolezza sportiva e agile e un’esperienza di guida fluida e di alta qualità, i progettisti Yamaha hanno sviluppato un telaio completamente nuovo per l'NMAX E. Nel nuovo telaio, con un interasse di 1.425 mm, la batteria e il motore sono posizionati centralmente nello spazio del telaio per ottenere una distribuzione delle masse quasi uniforme tra la parte anteriore e quella posteriore, per ottenere una guida precisa, stabile e sicura. Con un'altezza da terra minima di 135 mm, l'NMAX E può superare in agilità i dissuasori grazie all’ampia altezza da terra.