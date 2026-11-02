Yamaha ridefinisce gli standard con la nuova gamma RW di Adventure Scooter

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Yamaha svela la nuova gamma RW, Adventure Scooter premium versatili ideali per città e fuoristrada, guidata dai bi-cilindrici RW700 (con Y-AMT e CP2) e RW700 Explore, affiancati dall'accessibile RW350.
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Yamaha Motor ha da sempre contribuito a ridefinire il panorama delle due ruote combinando prestazioni, innovazione e accessibilità. Nel corso degli anni, il marchio ha trasformato il concetto di mobilità urbana attraverso la famiglia MAX e aperto nuove possibilità di esplorazione con modelli Adventure come Ténéré 700.
Oggi, facendo tesoro di decenni di esperienza nello sviluppo di moto e scooter destinati all’utilizzo su strada e in off-road, Yamaha compie un ulteriore passo avanti creando un ponte tra questi due mondi. Nasce così RW, la nuova gamma di Adventure Scooter premium e versatili, composta da RW700, RW700 Explore e RW350 e progettata per offrire libertà di movimento tanto negli spostamenti quotidiani quanto nell’esplorazione.
In città, i nuovi RW offrono stabilità, comfort e una guida raffinata. Quando l’asfalto finisce, permettono di allargare gli orizzonti e accompagnare i piloti verso nuove esperienze. Non si tratta quindi soltanto di un’estetica ispirata al mondo Adventure: la capacità di adattarsi a condizioni e terreni differenti è parte integrante del progetto RW. Per questo ogni elemento è stato sviluppato mettendo al centro il pilota: una sella che favorisce la libertà di movimento, pedane capaci di offrire comfort su strada e grip quando necessario e motorizzazioni studiate per garantire controllo, prestazioni ed emozioni.
La gamma RW non nasce semplicemente per entrare in una categoria esistente. Nasce per ridefinirla.
RW700 E RW700 EXPLORE: prestazioni nel mondo reale
Cuore di RW700 e RW700 Explore è il collaudato motore CP2, punto di riferimento della gamma Yamaha di media cilindrata grazie alla sua erogazione ricca di coppia e al carattere distintivo. La facilità di controllo permette al pilota di modulare con precisione le prestazioni ai bassi e medi regimi, rendendo il propulsore particolarmente adatto tanto alla guida su strada quanto all’utilizzo off-road.
Il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) assicura un’erogazione fluida della coppia lungo tutto l’arco di utilizzo e una risposta precisa anche alle minime aperture dell’acceleratore, contribuendo sia al comfort nella guida urbana sia al controllo durante l’esplorazione.
Y-AMT ottimizzato per l’Adventure
RW700 utilizza una versione evoluta della Yamaha Automated Manual Transmission (YAMT), appositamente ottimizzata per la nuova gamma.
Il sistema permette di cambiare rapporto senza utilizzare né la leva della frizione né il pedale del cambio e rende RW700 il primo scooter Yamaha dotato di un vero sistema di cambio marcia, nonché la prima applicazione della tecnologia Y-AMT sviluppata anche per l’utilizzo off-road. Il pilota può scegliere la modalità manuale MT, gestendo i rapporti tramite il comando al manubrio, oppure affidare completamente la cambiata alla modalità automatica AT.
La risposta del sistema è stata ulteriormente affinata attraverso uno smorzatore frizione gommato e nuovi settaggi del carico molla dell’asta di selezione. Anche forma e disposizione del comando sono state ottimizzate per integrarsi con il manubrio e le leve freno.
Elettronica evoluta con IMU a 6 assi
L’IMU Yamaha a 6 assi trasmette in tempo reale i dati alla ECU e consente la gestione dei diversi sistemi elettronici di assistenza alla guida, tra cui Traction Control System (TCS), Slide Control System (SCS), Brake Control System (BCS) e Back-slip Regulator (BSR). Il risultato è un pacchetto elettronico sviluppato per offrire un elevato livello di controllo in un’ampia varietà di condizioni di guida.
Yamaha Ride Control: ROAD e GRAVEL
Il sistema Yamaha Ride Control (YRC) permette di adattare l’erogazione del motore e il livello di intervento dei sistemi elettronici alle preferenze del pilota e al tipo di terreno. In modalità ROAD, il pilota può scegliere tra SPORT, che offre una risposta del motore più pronta per una guida dinamica, STREET, configurazione versatile pensata per la città e per un’ampia varietà di superfici, ed ECO, caratterizzata da un’erogazione più morbida e orientata all’efficienza e alla facilità di utilizzo. La modalità GRAVEL propone invece le configurazioni EXPLORE, che adatta cambio e comportamento del veicolo alle superfici off-road, ed EXPLORE+, pensata per offrire una risposta del motore più diretta e un maggiore livello di personalizzazione.
PWR, TCS, SCS, BCS e BSR consentono inoltre di adattare ulteriormente il comportamento del veicolo. BCS e BSR possono essere disattivati in tutte le modalità, mentre l’ABS posteriore può essere escluso esclusivamente in GRAVEL.
Gravel shift: il cambio automatico pensa anche all’off-road
Quando Y-AMT opera in modalità automatica, il cambio tiene conto della velocità del veicolo, del regime motore, dell’apertura dell’acceleratore e del rapporto inserito. Le logiche di funzionamento cambiano in base alla modalità selezionata. In modalità GRAVEL, il sistema limita i passaggi al rapporto superiore dopo l’apertura dell’acceleratore e durante lo slittamento della ruota posteriore, consentendo al pilota di modulare con maggiore precisione la coppia e mantenere un livello controllato di pattinamento sui fondi a bassa aderenza. Una specifica strategia di controllo contribuisce inoltre a ridurre il rischio di spegnimento del motore in caso di bloccaggio della ruota posteriore o durante le frenate più intense.
Comfort e connettività
RW700 offre di serie cruise control e Yamaha Variable Speed Limiter (YVSL), aumentando il comfort durante i trasferimenti e nei viaggi più lunghi. La strumentazione TFT a colori da 5" può essere collegata allo smartphone tramite l’app gratuita MyRide, consentendo la gestione di chiamate e musica. La compatibilità con Garmin StreetCross mette inoltre a disposizione la navigazione cartografica o turn-by-turn, con informazioni sul traffico in tempo reale.
Tre differenti temi permettono di personalizzare la visualizzazione del display, incluso un tema RW dedicato e ispirato al mondo Adventure. Completa la dotazione una presa USBC. La tecnologia Smart Key permette inoltre di gestire accensione, avviamento, bloccasterzo, apertura della sella e sblocco del tappo del carburante senza estrarre la chiave.
Una ciclistica progettata per andare oltre
RW700 e RW700 Explore adottano un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza, sviluppato per offrire stabilità e controllo anche sulle superfici irregolari. La configurazione consente inoltre al pilota di guidare sia seduto sia in piedi sulle pedane.
All’anteriore è presente una forcella rovesciata da 41 mm con 160 mm di escursione, mentre al posteriore trova posto un monoammortizzatore con 155 mm di escursione, con precarico regolabile su sette posizioni e regolazione dello smorzamento in estensione.
RW700 Explore aggiunge 15 mm di regolazione del precarico della forcella e 11 livelli di regolazione dell’estensione.
Con un’altezza sella di 810 mm e un’altezza da terra di 170 mm, RW700 è progettato per offrire controllo nelle diverse condizioni di utilizzo. Il vano sottosella, illuminato a LED, può ospitare un casco integrale*.
Una posizione di guida che cambia con il terreno
Le pedane di RW700 sono regolabili in quattro posizioni e possono essere spostate in avanti, indietro, più in alto o più in basso.
Gli inserti in gomma contribuiscono a ridurre le vibrazioni durante l’utilizzo stradale e possono essere rimossi per aumentare grip e sensibilità sui terreni naturali. A questi si aggiungono poggiapiedi anteriori ripiegabili, che permettono di assumere una posizione più rilassata durante gli spostamenti urbani e i trasferimenti più lunghi.
Ruote a raggi e pneumatici Pirelli Scorpion Rally
STR RW700 monta cerchi in alluminio con, per la prima volta su una Yamaha, raggi incrociati in acciaio inox. La ruota anteriore da 17" e quella posteriore da 15" sono abbinate a pneumatici tubeless Pirelli Scorpion Rally STR, nelle misure 120/70R17 e 160/60R15. Inoltre, l’impianto frenante prevede all’anteriore una coppia di dischi flottanti da 298 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e, al posteriore, un disco da 267 mm.
Il peso in ordine di marcia è di 221 kg, con una distribuzione studiata per contribuire alla sensazione di controllo e maneggevolezza.
Design ispirato alla natura
Anche il design della famiglia RW nasce dal mondo Adventure. Forme e superfici traggono ispirazione da foreste, campeggi e terreni naturali, mentre le colorazioni Sage Blue e Forest Green richiamano il mondo outdoor attraverso un’interpretazione sofisticata.
Con il concept TEXNATURE, Yamaha ha tratto ispirazione da due luoghi simbolici della propria terra d’origine: il fiume Tenryu e le dune di sabbia di Nakatajima. Elementi provenienti da questi ambienti sono stati utilizzati nello sviluppo delle texture e delle sensazioni tattili che caratterizzano la famiglia RW. Alcuni componenti impiegano inoltre materiali riciclati e di origine biologica, tra cui DURABIO™, una plastica bio-based derivata principalmente da fonti vegetali. Il gruppo ottico anteriore, ispirato alla famiglia Adventure Yamaha, utilizza quattro unità LED che contribuiscono a definire l’identità del frontale.
RW700 Explore: ancora più comfort per viaggiare
RW700 Explore nasce dalla piattaforma di RW700 e ne mantiene la dotazione tecnica, aggiungendo equipaggiamenti specifici pensati per aumentare comfort e versatilità durante i viaggi.
Rispetto a RW700, la versione Explore offre 15 mm di regolazione del precarico della forcella e 11 regolazioni dello smorzamento in estensione. La dotazione comprende inoltre sella pilota e manopole riscaldabili, entrambe regolabili su 10 livelli, cavalletto centrale e blocchetti comandi retroilluminati.
RW700 Explore è disponibile nelle colorazioni dedicate Forest Green e Midnight Black.
RW350: everyday freedom
RW350 porta la filosofia della nuova famiglia nel segmento di media cilindrata. Il nuovo Adventure Scooter è equipaggiato con un motore monocilindrico da 330 cc, 4 tempi, SOHC, 4 valvole, raffreddato a liquido e alimentato a iniezione, progettato per offrire prestazioni e facilità di utilizzo sia negli spostamenti urbani sia quando si decide di proseguire oltre l’asfalto.
Yamaha Dynamic Ride
Uno degli elementi tecnicamente più innovativi di RW350 è il nuovo sistema Yamaha Dynamic Ride.
A differenza dei tradizionali sistemi unit-swing, il motore è fissato rigidamente al telaio, mentre soltanto l’unità CVT si muove verticalmente facendo perno attorno all’albero motore. Questa architettura riduce sensibilmente le masse non sospese, aumenta la rigidità e offre maggiore libertà nella progettazione della sospensione posteriore. Un sistema di bilanciamento a quattro assi lavora inoltre in sinergia con motore e CVT per contribuire a una guida più fluida e raffinata.
RW350 adotta anche YCC-T e Yamaha Ride Control, con le tre modalità STREET, EXPLORE ed ECO, che permettono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse condizioni di utilizzo. È presente inoltre il cruise control, pensato per aumentare il comfort durante i trasferimenti più lunghi.
Ciclistica RW350: agilità su asfalto e oltre
RW350 utilizza un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza. La forcella rovesciata anteriore da 37 mm offre 140 mm di escursione, mentre al posteriore è presente una coppia di ammortizzatori con 105 mm di escursione e precarico regolabile su sette posizioni.
La ruota anteriore da 16" e quella posteriore da 14", caratterizzate da un design ispirato al mondo rally, adottano pneumatici tubeless Dunlop D615 con battistrada a blocchi sviluppato specificamente per RW350. L’altezza da terra raggiunge i 185 mm.
Anche RW350 dispone di pedane con inserti in gomma removibili e poggiapiedi anteriori ripiegabili, permettendo al pilota di passare con naturalezza dalla posizione seduta a quella in piedi.
Tecnologia e connettività
RW350 è equipaggiato con un display TFT a colori da 5", compatibile con MyRide e Garmin StreetCross. Il display può mostrare velocità, regime motore, livello del carburante, consumo medio, temperatura motore e temperatura ambiente, oltre alle informazioni relative alla navigazione e alla connettività.
Sono disponibili tre temi grafici, compreso quello esclusivo RW. La dotazione comprende inoltre Smart Key, sistema One-Push Start, presa USB-C, illuminazione full LED, indicatori di direzione con disattivazione automatica, Emergency Stop Signalling (ESS), cruise control e Traction Control System.
Le colorazioni previste per RW350 sono Sage Blue, Arashi Sand e Midnight Black.
Disponibilità
La gamma RW sarà disponibile a partire dalla primavera 2027.