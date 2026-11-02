Yamaha ridefinisce gli standard con la nuova gamma RW di Adventure Scooter

In città, i nuovi RW offrono stabilità, comfort e una guida raffinata. Quando l’asfalto finisce, permettono di allargare gli orizzonti e accompagnare i piloti verso nuove esperienze. Non si tratta quindi soltanto di un’estetica ispirata al mondo Adventure: la capacità di adattarsi a condizioni e terreni differenti è parte integrante del progetto RW. Per questo ogni elemento è stato sviluppato mettendo al centro il pilota: una sella che favorisce la libertà di movimento, pedane capaci di offrire comfort su strada e grip quando necessario e motorizzazioni studiate per garantire controllo, prestazioni ed emozioni.