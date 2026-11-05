Tvs Motor Company rafforza la sua presenza in Europa con quattro modelli pronti per la produzione

Peyman Kargar, President, International Business, TVS Motor Company, ha dichiarato: "L’Europa è un mercato importante per TVS Motor e una parte fondamentale dei nostri piani di crescita internazionale. Vediamo opportunità significative nella mobilità elettrica, nelle moto ad alte prestazioni e nella mobilità urbana premium. Il successo in questi mercati richiede più di un prodotto competitivo. Richiede una profonda comprensione delle esigenze dei clienti, una forte capacità di esecuzione a livello locale e una rete di distribuzione e assistenza solida. Nell’ultimo anno ci siamo concentrati sul rafforzamento della nostra presenza distributiva, sullo sviluppo delle competenze di vendita e assistenza dei nostri concessionari e sulla preparazione di una gamma adatta alle esigenze di guida europee. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Europa, il nostro obiettivo è ampliare l’accesso dei clienti al marchio TVS, approfondire il rapporto con loro e offrire prodotti che uniscano qualità, tecnologia ed esperienza cliente".