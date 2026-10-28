Triumph Tiger 1200, quattro versioni e motore da 158 CV

Arriva anche il sistema radar Bosch ARAS, con assistenti alla guida anteriori e posteriori, insieme al display TFT da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Tutte le versioni adottano ruote da 19 pollici all’anteriore e 17 al posteriore, con cerchi in lega per le GT e a raggi per le Rally. I serbatoi sono da 20 litri sulle Pro e da 30 litri sulle Explorer. La nuova Triumph Tiger 1200 è già ordinabile.