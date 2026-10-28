Triumph Tiger 1200, quattro versioni e motore da 158 CV

© eicma.it
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Triumph rinnova la maxi-adventure Tiger 1200 con interventi sul motore, sulle sospensioni e sull’elettronica. La gamma comprende quattro versioni: GT Pro, Rally Pro, GT Explorer e Rally Explorer.
Il tre cilindri T-Plane da 1.200 cc raggiunge ora 158 CV a 9.250 giri/min, otto in più rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti interessano anche l’erogazione ai bassi regimi, il cambio a sei rapporti e la trasmissione finale ad albero cardanico. Tra le novità spiccano le sospensioni semi-attive Showa EERA Heightflex, che abbassano automaticamente la sella di 30 mm quando la moto si ferma, facilitando l’appoggio a terra.
Arriva anche il sistema radar Bosch ARAS, con assistenti alla guida anteriori e posteriori, insieme al display TFT da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Tutte le versioni adottano ruote da 19 pollici all’anteriore e 17 al posteriore, con cerchi in lega per le GT e a raggi per le Rally. I serbatoi sono da 20 litri sulle Pro e da 30 litri sulle Explorer. La nuova Triumph Tiger 1200 è già ordinabile.
Triumph sarà presente a EICMA 2026 | Pad. 5 _ Stand E80.