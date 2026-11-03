Suzuki rinnova l'SV-7S: "Facile da guidare, impossibile da dimenticare"

Il design della SV-7S interpreta in chiave contemporanea il linguaggio stilistico della famiglia SV. Le linee tese e compatte trasmettono dinamismo e leggerezza, mentre il telaio a traliccio rimane protagonista dell'insieme, sottolineando il legame con la tradizione del modello. Il frontale è caratterizzato da un nuovo gruppo ottico circolare full LED, che propone un elemento classico rivisto in chiave moderna e distintiva. Il risultato è una naked dall'aspetto essenziale e raffinato che esprime personalità attraverso un equilibrio tra tradizione e soluzioni stilistiche contemporanee.