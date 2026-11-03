Suzuki rinnova l'SV-7S: "Facile da guidare, impossibile da dimenticare"

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Con la nuova SV-7S, Suzuki rinnova una delle formule più riconoscibili della propria tradizione motociclistica, raccogliendo l'eredità della celebre SV650. Il modello, apprezzato nel tempo per l'equilibrio tra prestazioni, accessibilità e piacere di guida, evolve attraverso l'introduzione di tecnologie elettroniche avanzate, una inedita connettività e un design rinnovato. La SV-7S è pensata per offrire una guida intuitiva e coinvolgente in molteplici contesti: dal traffico urbano ai trasferimenti lunghi, fino alle uscite dal carattere sportivo.
Il concept "Facile da guidare, impossibile da dimenticare" esprime l'obiettivo del progetto: conservare il carattere autentico della famiglia SV, rendendolo più attuale e accessibile ai motociclisti di differenti livelli di esperienza.
Motore V-Twin: carattere inconfondibile
Il cuore della SV-7S è il bicilindrico a V di 90° da 645 cm³, raffreddato a liquido, che rappresenta uno degli elementi distintivi della tradizione motociclistica Suzuki. Il propulsore sviluppa una potenza massima di 73 CV (54 kW) a 8.500 giri/min e una coppia di 64 Nm a 6.800 giri/min. L'erogazione fluida e progressiva, accompagnata da una spinta pronta ai medi regimi, rende la moto adatta tanto all'utilizzo quotidiano quanto alle uscite più dinamiche.
L'architettura V-Twin, elemento caratterizzante della famiglia SV, assicura una risposta immediata al comando del gas e contribuisce a definire un'esperienza di guida riconoscibile che coniuga praticità e divertimento.
Nuova Elettronica
La SV-7S introduce il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che porta la dotazione elettronica della naked a un livello superiore, migliorando la gestione della potenza e la facilità di utilizzo.
Il pacchetto comprende:
Ciclistica: agile, stabile e confortevole
Il telaio a traliccio della SV-7S è stato progettato per assicurare un equilibrio tra agilità, stabilità e comfort, così da garantire un comportamento efficace in ogni situazione. L'impostazione di guida eretta e naturale favorisce la visibilità della strada e contribuisce a ridurre l'affaticamento nei tragitti più lunghi. Il manubrio conico in alluminio, largo 719 mm, presenta una zona centrale delle impugnature di 11,5 mm. Il monoammortizzatore posteriore compatto, dotato di leveraggio progressivo, è stato messo a punto per massimizzare il comfort senza rinunciare ad agilità e stabilità. Le sospensioni contribuiscono a mantenere un comportamento equilibrato anche sulle superfici meno regolari.
La sospensione posteriore offre sette livelli di regolazione del precarico della molla, consentendo di adattare la configurazione alle diverse esigenze di utilizzo. L'escursione della ruota posteriore di 129 mm contribuisce ad assicurare una marcia fluida e confortevole. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza rendono la SV-7S facile da guidare nelle manovre a bassa velocità e negli spostamenti urbani, mantenendo una ottima stabilità nei percorsi extraurbani.
L'ergonomia è stata definita attraverso l'analisi di diverse combinazioni di angolazioni e profili del manubrio, con l'obiettivo di ottenere una posizione delle mani naturale e confortevole, adatta a ogni tipologia di motociclista.
Ergonomia progettata intorno al pilota
La facilità di approccio è da sempre uno dei punti di forza della famiglia SV e rappresenta un elemento centrale anche nello sviluppo della nuova SV-7S. La sella, posta a soli 785 mm da terra, il profilo snello e la posizione di guida rilassata favoriscono un feeling immediato con la moto e permettono al pilota di gestire la guida con naturalezza e controllo.
Design: tradizione e modernità
Il design della SV-7S interpreta in chiave contemporanea il linguaggio stilistico della famiglia SV. Le linee tese e compatte trasmettono dinamismo e leggerezza, mentre il telaio a traliccio rimane protagonista dell'insieme, sottolineando il legame con la tradizione del modello. Il frontale è caratterizzato da un nuovo gruppo ottico circolare full LED, che propone un elemento classico rivisto in chiave moderna e distintiva. Il risultato è una naked dall'aspetto essenziale e raffinato che esprime personalità attraverso un equilibrio tra tradizione e soluzioni stilistiche contemporanee.
Connettività sempre a portata di mano
La SV-7S compie un ulteriore passo avanti sul fronte tecnologico: il display TFT LCD a colori da 4,2 pollici è progettato per assicurare un'elevata leggibilità in differenti condizioni di illuminazione. Il motociclista può scegliere tra due modalità di visualizzazione, chiara o scura, selezionabili manualmente oppure automaticamente.
L'integrazione con l'App Suzuki Ride Connect+ permette di collegare il dispositivo alla moto e visualizzare sul display diverse informazioni e notifiche, tra cui chiamate, messaggi, appuntamenti del calendario, livello della batteria dello smartphone e stato della connessione Bluetooth.
L'applicazione integra la navigazione turn-by-turn, con indicazioni direzionali, distanza residua e orario previsto di arrivo, oltre a informazioni meteorologiche e avvisi sul traffico lungo il percorso.
Sono disponibili anche funzionalità dedicate alla gestione quotidiana della moto, come la localizzazione del veicolo parcheggiato, la consultazione delle scadenze di patente e assicurazione, le informazioni sulla manutenzione e la risposta automatica ai messaggi durante la guida.
Livree disponibili
La SV-7S sarà disponibile al prezzo di € 7.190 nelle seguenti colorazioni: