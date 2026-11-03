"Fun. Unlimited": Suzuki presenta la nuova GSX-10R

© Ufficio Stampa
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Suzuki ha svelato oggi, in anteprima mondiale a EICMA 2026, le nuove GSX-10R e SV-7S nel corso della conferenza stampa tenuta dal Presidente e Representative Director Toshihiro Suzuki, presso lo stand Suzuki, padiglione 6 del polo fieristico di Rho. Il pubblico potrà visitare lo stand Suzuki da giovedì 5 a domenica 8 novembre.
GSX-10R: FUN. UNLIMITED.
La nuova GSX-10R, sportiva e versatile, combina prestazioni elevate e tecnologie avanzate in una moto capace di adattarsi con naturalezza sia all'uso stradale sia alla guida in pista. Il suo potente motore quattro cilindri da 999 cm³ permette di sfruttarne appieno il potenziale in ogni situazione, dalle uscite del fine settimana alle sessioni in circuito. La GSX-10R è equipaggiata con un motore che eredita il DNA di numerosi successi nei campionati Superbike e nelle gare endurance, abbinato a una ciclistica di eccellenza, sospensioni raffinate e un pacchetto elettronico di ultima generazione.
Il design, aggressivo e votato alle prestazioni è caratterizzato da soluzioni aerodinamiche ispirate direttamente al mondo delle corse, tra cui le “winglet” integrate nella carenatura.
Gli indicatori di direzione sono caratterizzati dal sistema #attentoarrivo (Suzuki Ground Beacon System), un sistema di illuminazione di nuova concezione. Limitando il raggio di luce che illumina il manto stradale intorno alla moto, questo sistema comunica in modo chiaro la direzione di marcia prevista dalla moto.
Motore: il quattro cilindri da 999 cm³
Il cuore della GSX-10R è un motore quattro cilindri in linea da 999 cm³, raffreddato a liquido, capace di sviluppare 152 CV a 11.000 giri/min e una coppia massima di 106 Nm a 9.250 giri/min. L'erogazione offre una spinta corposa ai medi regimi e un allungo coinvolgente nella parte alta del contagiri. La gestione della potenza è studiata per offrire controllo, precisione e reattività in ogni fase della guida.
Il propulsore introduce evoluzioni tecniche che ottimizzano il circuito di lubrificazione nelle fasi di avviamento e perfezionano la gestione della catena di distribuzione, contribuendo a rendere il funzionamento del motore più fluido e raffinato. La GSX-10R punta sulla fruibilità dell'erogazione e sulla facilità di gestione; la precisa risposta all'acceleratore e la qualità della distribuzione della potenza, consentono di sfruttare appieno l’alto potenziale del quattro cilindri.
Elettronica: il sistema S.I.R.S. più avanzato di sempre
La GSX-10R introduce la versione più evoluta del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), un pacchetto di sistemi elettronici di assistenza alla guida. Tra le novità di maggiore rilievo figura il nuovo Slide Control, una prima assoluta per Suzuki. Il sistema interviene sul controllo della derapata in percorrenza di curva, modulando l’erogazione della potenza per aiutare il pilota a gestire lo scivolamento del retrotreno e mantenere le traiettorie precise e progressive. Il pacchetto elettronico comprende il #scegliiltiro (Suzuki Drive Mode Selector SDMS-α), che permette di selezionare tre differenti mappe motore e di adattare il comportamento della moto alle condizioni della strada e alle preferenze del motociclista.
Le modalità A (Active), B (Basic) e C (Comfort) offrono risposte differenti all'acceleratore: la prima privilegia una risposta pronta e una coppia vigorosa, la seconda propone un'erogazione più lineare e progressiva, mentre la terza favorisce una gestione più dolce della potenza e il massimo controllo, anche sui fondi a scarsa aderenza. Il sistema Smart TLRS consente di regolare le impostazioni del controllo di trazione, dell'anti-impennata, del controllo della coppia in base al rollio e dell'anti-derapata in funzione della modalità selezionata.
La dotazione comprende:
L'integrazione dei sistemi elettronici permette al motociclista di personalizzare il comportamento della GSX-10R in funzione del proprio stile di guida, delle condizioni del percorso e del contesto di utilizzo.
Ciclistica: precisione e controllo per strada e pista
La ciclistica della GSX-10R è sviluppata attorno a un telaio a doppia trave in alluminio e a un nuovo forcellone dedicato, progettati per offrire un equilibrio tra rigidità, leggerezza e feeling di guida. Le sospensioni completamente regolabili comprendono una forcella KYB rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore posteriore progressivo. A completare il sistema interviene un ammortizzatore di sterzo elettronico, che varia automaticamente il livello di smorzamento in funzione della velocità, contribuendo a migliorare agilità e stabilità. L'impianto frenante vede all’anteriore un doppio disco con pinze Brembo ad attacco radiale e al posteriore un disco singolo con pinza Nissin. Il sistema è progettato per garantire una frenata potente, modulabile e costante anche nella guida sportiva.
Ergonomia: tra sportività e comfort
Pur richiamando la posizione di guida della GSX-R1000R, la GSX-10R è stata studiata per risultare più versatile. La sella è posta a 810 mm da terra. La nuova imbottitura è studiata per aumentare il comfort e consentire di affrontare con disinvoltura sia le giornate tra i cordoli sia le gite fuori porta.Il serbatoio, con una capacità di 18 litri, è stato progettato per un’ottimale integrazione con i movimenti del corpo del pilota.
Strumentazione e connettività
La dotazione tecnologica comprende uno schermo TFT LCD a colori da 4,2 pollici, che consente di visualizzare in modo chiaro le principali informazioni di guida, i parametri del motore e le impostazioni dei sistemi elettronici. Il display supporta inoltre la navigazione turn-by-turn e la connettività con lo smartphone. Attraverso l'app Suzuki Ride Connect+ il motociclista può accedere a funzionalità dedicate alla navigazione, alle informazioni sullo stato della moto, al monitoraggio della manutenzione e alla localizzazione del veicolo parcheggiato. Completa la dotazione la batteria agli ioni di litio Eliiy Power, compatta e leggera, sviluppata per garantire affidabilità, durata e prestazioni nel tempo. La GSX-10R interpreta così una visione della sportività che non si limita alle prestazioni assolute, ma valorizza anche il controllo, la personalizzazione e la versatilità d'impiego.
Livree disponibili
La GSX-10R è disponibile nelle seguenti colorazioni al prezzo di