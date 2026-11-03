"Fun. Unlimited": Suzuki presenta la nuova GSX-10R

La ciclistica della GSX-10R è sviluppata attorno a un telaio a doppia trave in alluminio e a un nuovo forcellone dedicato, progettati per offrire un equilibrio tra rigidità, leggerezza e feeling di guida. Le sospensioni completamente regolabili comprendono una forcella KYB rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore posteriore progressivo. A completare il sistema interviene un ammortizzatore di sterzo elettronico, che varia automaticamente il livello di smorzamento in funzione della velocità, contribuendo a migliorare agilità e stabilità. L'impianto frenante vede all’anteriore un doppio disco con pinze Brembo ad attacco radiale e al posteriore un disco singolo con pinza Nissin. Il sistema è progettato per garantire una frenata potente, modulabile e costante anche nella guida sportiva.