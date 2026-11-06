SILENCE presenta il nuovo S02 PADDOCK: l'anima sportiva incontra la mobilità elettrica urbana

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Silence, brand leader in Europa nella produzione di scooter e microvetture elettriche premium, in occasione della 83esima edizione di EICMA ha presentato a Milano una nuova versione dello scooter S02: S02 Paddock, nato dalla collaborazione con Ducati Corse in qualità di Official Partner dei Team ufficiali Ducati di MotoGp e WorldSBK.
Il nuovo modello di Silence ha un design accattivante e sportivo, facilmente riconoscibile dalla sua livrea Rosso Ducati, la scritta Paddock sui lati, ammortizzatore esclusivo con finiture gialle, cerchi neri con l’iconica fascia rossa Ducati e loghi Ducati Corse | Official Partner.
S02 combina prestazioni ai vertici della categoria con un’autonomia di 138 km, rendendolo il veicolo ideale per la circolazione urbana. È dotato di ruote alte e di diametro maggiore che migliorano significativamente la stabilità e la sicurezza tra i fondi irregolari delle città. Grazie al suo peso contenuto di 91 chilogrammi senza batteria è il veicolo perfetto per muoversi agilmente nel traffico e non solo! Anche la praticità è una caratteristica che contraddistingue questo modello con uno spazio sotto la sella che è in grado di ospitare comodamente un casco.
S02 è stato presentato nella versione L3e posizionandosi come leader del segmento in termini di autonomia con 138chilometri omologati e raggiunge una velocità massima di 85 km/h. È equipaggiato con un motore elettrico da 6 kW ed è guidabile con patente A1 o B.
È equipaggiato con un display TFT a colori che mostra velocità, autonomia, livello della batteria, modalità di guida, temperatura e chilometraggio totale. L'impianto frenante è dotato di sistema antibloccaggio ABS di serie. Il conducente può inoltre scegliere fra tre differenti modalità di guida, Eco, City e Sport, adattando le prestazioni alle necessità del percorso.
Come ogni modello in gamma, S02 sfrutta una batteria Li-ion estraibile da 5,6kWh (ricaricabile in 6-8 ore) dotata di un pratico sistema di ricarica con batteria estraibile. La batteria può essere ricaricata direttamente a bordo o rimossa per essere collegata a qualsiasi presa standard domestica, garantendo un funzionamento continuo senza tempi di attesa per la ricarica. Questo sistema di accumulo è compatibile con tutta la gamma del marchio.
L’innovazione tecnologica è al centro dell’esperienza Silence grazie all’integrazione con l’applicazione My Silence, che fornisce la localizzazione in tempo reale, l'accensione senza chiave, il monitoraggio dello stato di carica e la possibilità di condivisione temporanea dello scooter con terze persone.
Il nuovo Silence S02 Paddock sarà disponibile in Italia da Febbraio 2027 presso una rete di 44 punti vendita, a partire da 4.620 €.
Alla presentazione del modello era presente Mauro Grassilli, Ducati Corse Sporting Director: "Sono ormai due anni che i nostri team ufficiali e i nostri piloti in MotoGP e WorldSBK si spostano nel paddock con gli scooter Silence. Ci sembra fantastico che, dal prossimo anno, gli stessi modelli possano essere guidati in città da tutti gli appassionati. Siamo entusiasti di questo nuovo modello, il Silence S02 Paddock, che arriverà sul mercato il prossimo anno, in concomitanza con il ritorno del Motomondiale in Europa".
Per Silence, Santiago Benjumea, direttore commerciale, ha sottolineato: "È un accordo fantastico. Siamo felici di essere partner di un team come Ducati e di portare questa esperienza a tutti i motociclisti. Questa è uno scooter elettrico, come tutti i prodotti Silence, ma con il rosso ufficiale Ducati che la rende molto attraente per tutti i motociclisti. Potranno guidare lo stesso scooter che l’anno prossimo utilizzeranno campioni come Marc Márquez e Pedro Acosta in MotoGP e Iker Lucuona e Franco Morbidelli in WorldSBK".
Lancio commerciale di Silence S06 Max
Inoltre durante la conferenza stampa tenutasi a EICMA Silence ha annunciato che a partire da Gennaio 2027 inizierà la commercializzazione del modello S06 Max, uno scooter categoria Gran Turismo di grandi dimensioni con un’autonomia che supera i 200 km. Il megascooter di Silence verrà commercializzato in Italia al prezzo di 7.920 € per la versione Max Dual (dotato di 2 batterie e motore da 11 kW con picco di potenza a 15 kW) e al prezzo di 6.620€ per la versione Max Single (dotato di 1 batteria e motore da 7 kW con picco di potenza a 9 kW).