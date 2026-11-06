SILENCE presenta il nuovo S02 PADDOCK: l'anima sportiva incontra la mobilità elettrica urbana

Alla presentazione del modello era presente Mauro Grassilli, Ducati Corse Sporting Director: "Sono ormai due anni che i nostri team ufficiali e i nostri piloti in MotoGP e WorldSBK si spostano nel paddock con gli scooter Silence. Ci sembra fantastico che, dal prossimo anno, gli stessi modelli possano essere guidati in città da tutti gli appassionati. Siamo entusiasti di questo nuovo modello, il Silence S02 Paddock, che arriverà sul mercato il prossimo anno, in concomitanza con il ritorno del Motomondiale in Europa".



Per Silence, Santiago Benjumea, direttore commerciale, ha sottolineato: "È un accordo fantastico. Siamo felici di essere partner di un team come Ducati e di portare questa esperienza a tutti i motociclisti. Questa è uno scooter elettrico, come tutti i prodotti Silence, ma con il rosso ufficiale Ducati che la rende molto attraente per tutti i motociclisti. Potranno guidare lo stesso scooter che l’anno prossimo utilizzeranno campioni come Marc Márquez e Pedro Acosta in MotoGP e Iker Lucuona e Franco Morbidelli in WorldSBK".



Lancio commerciale di Silence S06 Max