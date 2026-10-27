La gamma Terra di SHAD arriva sulla BMW R 1300 GS

© eicma.it
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Nel segmento degli accessori per il turismo in moto, Shad propone soluzioni che spaziano dai sistemi di trasporto dei bagagli agli equipaggiamenti per le moto da viaggio. La famiglia Terra amplia ora la propria offerta, affiancando alle soluzioni di carico una nuova linea dedicata alla protezione della moto.
La prima applicazione riguarda la BMW R 1300 GS, per la quale sono disponibili due configurazioni. Le protezioni Upper salvaguardano le sovrastrutture, il radiatore e il serbatoio, mentre le Lower Crash Bars sono destinate a motore, basamento e collettori di scarico.
Queste ultime integrano slider in nylon e silicone per attenuare gli impatti in caso di caduta. Realizzate in acciaio inossidabile AISI 304, con tubi da 25 mm di diametro e 2 mm di spessore, le protezioni sono disponibili nelle finiture argento elettrolucidato e nero con verniciatura a polvere. Il montaggio sfrutta gli attacchi originali del telaio, senza richiedere modifiche alla moto. Le barre Upper possono inoltre supportare borse aggiuntive, come la Shad TR08.
Le nuove protezioni SHAD Terra saranno presentate a EICMA 2026 presso il Padiglione 10, Stand E70.