Un secolo e mezzo di storia e uno sguardo al futuro: tutte le novità Royal Enfield svelate a EICMA

La scrambler Flying Flea S6 (FF S6) porta la visione City+ del marchio oltre l'asfalto. Costruita sulla struttura leggera e sul telaio agile della FF C6, offre prestazioni brillanti e grintose che non temono i contesti urbani più difficili, dai sampietrini e i binari del tram alle strade sterrate o in fase di completamento. Accessibile ai neofiti, ma con riserve di potenza per i piloti più esperti che vogliono guizzare nel traffico e scegliere la via più avventurosa per attraversare la città. Progettata con uno scopo preciso e pensata per fare girare la testa, è tanto a suo agio nelle vie dello shopping quanto coperta di fango. La FF S6 unisce un motore a elevata coppia a una sella in stile enduro, una combinazione che la rende divertente nel traffico quanto capace sui sentieri. Il display touchscreen rotondo gira su Fleaware.OS, mantenendo pilota e moto connessi a ogni uscita. La FF S6 è dotata di numerosi ausili alla guida e modalità pensate per l'utilizzo City+, e debutta con un'esclusiva modalità off-road che permette al pilota di immergersi completamente nella guida quando l'asfalto finisce. Disponibile in due colorazioni, Dart Yellow e Lightning Grey, la FF S6 sarà lanciata nell'estate del 2027.