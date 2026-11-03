Un secolo e mezzo di storia e uno sguardo al futuro: tutte le novità Royal Enfield svelate a EICMA

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A EICMA Royal Enfield svela la nuova Himalayan 750, la café racer Continental GT 750, la scrambler elettrica Flying Flea S6 e la serie limitata Shotgun 650 "Son of a Gun".
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A coronamento del suo storico 125º anniversario, Royal Enfield, il leader globale nel segmento delle moto di media cilindrata (250cc-750cc), è tornata a EICMA 2026 per svelare il prossimo capitolo del suo percorso. Unendo un secolo di patrimonio storico a una visione audace per il futuro, l'esposizione si è basata su una nuova direzione di prodotto che traccia la rotta per il domani.
Oltre a celebrare il suo anno record, Royal Enfield ha presentato una nuova e formidabile gamma di motociclette, espressioni dinamiche della cultura motociclistica attraverso la collaborazione Custom World e l'abbigliamento lifestyle, oltre alla tabella di marcia futura per Flying Flea, il suo marchio di mobilità elettrica City+.
A guidare la presentazione è stata l'attesissima Himalayan 750, la prima moto di Royal Enfield alimentata da un nuovissimo motore bicilindrico da 743 cm³. Forte di una potente interpretazione dello spirito originario della Himalayan, la macchina si basa su un'eredità decennale che ha reso la montagna accessibile a tutti. Progettata per offrire un'esperienza di guida profondamente viscerale, trasporta la robustezza e la semplicità spartana delle sue antenate in un regno completamente nuovo dell'avventura globale.
Sul palco è stata affiancata dalla Continental GT 750, un'evoluzione più affilata e sportiva della stirpe di pure café racer di Royal Enfield. Unendo il suo inconfondibile stile rétro a un'aggressiva impronta contemporanea, porta la leggendaria eredità GT in una nuova era. Spinta da una versione potenziata del nuovo motore bicilindrico da 743 cm³, raccoglie con orgoglio il testimone di moto di serie con le massime prestazioni mai prodotte da Royal Enfield ad oggi.
Nel segmento dei veicoli elettrici, Royal Enfield ha presentato la Flying Flea S6, una scrambler nelle colorazioni Dart Yellow e Lightning Grey che porta la visione City+ del marchio oltre l'asfalto, grazie a un motore a elevata coppia e a una struttura leggera, divertente nel traffico quanto capace sui sentieri.
Commentando la vetrina di EICMA, B. Govindarajan, Amministratore Delegato di Eicher Motors Ltd. e CEO di Royal Enfield, ha dichiarato: "Per 125 anni, Royal Enfield si è evoluta rimanendo fieramente fedele alla sua filosofia di Pure Motorcycling. Quest'anno a EICMA sveliamo una visione focalizzata sul futuro che unisce il nostro patrimonio di design a un'ingegneria ispirata ai motociclisti. Questa esposizione riflette il modo in cui stiamo ampliando la nostra gamma, evolvendo le tecnologie e offrendo un ecosistema culturale sempre più coinvolgente per la nostra community".
"A guidare il nostro prossimo capitolo c'è la Himalayan 750, una moto che si fonda sul decennale retaggio della Himalayan. Offre maggiori capacità, prestazioni e il perfetto equilibrio tecnologico, pur mantenendo lo spirito indomito dell'esplorazione. La Continental GT 750 porta avanti la nostra iconica stirpe di café racer con un'espressione più affilata e contemporanea. Sul fronte dei veicoli elettrici, la Flying Flea S6 in stile scrambler spinge i confini dell'esplorazione urbana grazie a un'estrema leggerezza, agilità e a un design distintivo. Accanto alle nostre moto, la collaborazione Shotgun 650 'Son of a Gun' con Deus Ex Machina celebra le possibilità creative del motociclismo custom, mentre la collezione di abbigliamento 1901 reinterpreta la nostra eredità per una nuova generazione".
MOTOCICLETTE ROYAL ENFIELD
HIMALAYAN 750 - COSTRUITA PER NUOVE FRONTIERE
A dieci anni da quando la Himalayan 411 ha reso l'adventure touring accessibile a tutti, Royal Enfield ha lanciato la Himalayan 750, la sua prima moto da 750cc. Portando avanti la tradizione di essere costruita dai motociclisti per i motociclisti, la moto è progettata per cercare nuovi orizzondi e nuove avventure, spingendosi lontano da casa. È dotata del giusto equilibrio tecnologico per supportare il pilota, garantendo che non metta mai in ombra lo spirito crudo e selvaggio del viaggio. Al centro batte un caratteristico motore bicilindrico parallelo raffreddato ad aria/olio da 743 cm³, capace di erogare 63 Nm di coppia a 5.000 giri/min, con il 90% della coppia disponibile già da 3.500 giri/min, per una spinta inarrestabile su qualsiasi terreno. Progettata per ogni stile di guida, offre cinque modalità di guida curate, una piattaforma inerziale a sei assi (IMU), ABS Cornering, controllo di trazione sensibile all'inclinazione, cruise control e un set-up tubeless da 19"/17" con cerchi in lega o a raggi, tra le altre caratteristiche, per mantenere il pilota saldamente in controllo. Dotazioni da turismo come il parabrezza regolabile, sella pilota e passeggero separate e una capacità di carico utile di 195 kg ne fanno una macchina pronta per settimane in sella.
CONTINENTAL GT 750 - UNA STIRPE DI CAFÉ RACER ICONICA
Royal Enfield ha presentato la Continental GT 750, portando una nuova espressione alla sua iconica linea di café racer. La moto unisce uno stile distintivo a un carattere sportivo, portando avanti l'eredità della GT con un piglio contemporaneo. Spinta da una versione potenziata del nuovo motore bicilindrico da 743 cm³ di Royal Enfield, la Continental GT 750 sarà la moto di serie con le massime prestazioni del marchio fino ad oggi. Un passo avanti significativo in termini di prestazioni, qualità dei materiali e componentistica, che mantiene un carattere volutamente analogico, con una tecnologia minima e integrata con cura sotto forma di un esclusivo display TFT ibrido a doppio elemento. La Continental GT 750 sarà disponibile in versione carenata e non carenata. Mentre la versione nuda (unfaired) rimane fedele alla silhouette distintiva della GT, la variante carenata adotta una posizione del manubrio più bassa per una postura di guida più raccolta. A EICMA, la moto è stata esposta in tre colorazioni: Red Line, TT Blue e Master Clean.
FLYING FLEA S6 - LA SCRAMBLER CITY+
La scrambler Flying Flea S6 (FF S6) porta la visione City+ del marchio oltre l'asfalto. Costruita sulla struttura leggera e sul telaio agile della FF C6, offre prestazioni brillanti e grintose che non temono i contesti urbani più difficili, dai sampietrini e i binari del tram alle strade sterrate o in fase di completamento. Accessibile ai neofiti, ma con riserve di potenza per i piloti più esperti che vogliono guizzare nel traffico e scegliere la via più avventurosa per attraversare la città. Progettata con uno scopo preciso e pensata per fare girare la testa, è tanto a suo agio nelle vie dello shopping quanto coperta di fango. La FF S6 unisce un motore a elevata coppia a una sella in stile enduro, una combinazione che la rende divertente nel traffico quanto capace sui sentieri. Il display touchscreen rotondo gira su Fleaware.OS, mantenendo pilota e moto connessi a ogni uscita. La FF S6 è dotata di numerosi ausili alla guida e modalità pensate per l'utilizzo City+, e debutta con un'esclusiva modalità off-road che permette al pilota di immergersi completamente nella guida quando l'asfalto finisce. Disponibile in due colorazioni, Dart Yellow e Lightning Grey, la FF S6 sarà lanciata nell'estate del 2027.
CULTURA MOTOCICLISTICA
"SON OF A GUN" - SHOTGUN 650 X DEUS EX MACHINA (EDIZIONE LIMITATA)
In un'esclusiva collaborazione con Deus Ex Machina, Royal Enfield svela "Son of a Gun", un'audace creazione custom one-off basata sulla Shotgun 650. Ispirandosi a questa special, Royal Enfield produrrà il prossimo anno una serie limitata di soli 100 esemplari disponibili a livello globale. La moto presenta una sorprendente combinazione cromatica rosso scuro, crema e oro, con grafiche fluide sul serbatoio e dettagli dedicati sui fianchetti. Spinta dal collaudato motore Twin 650 di Royal Enfield rifinito con coperchi in nero pianoforte, sfoggia cerchi in lega con tagli a contrasto, un'elegante sella in pelle marrone con il sottile logo ricamato Deus e manopole abbinate. A completare la fornitura, ciascuna delle 100 moto sarà accompagnata da una giacca souvenir in satén stone-washed in edizione limitata Royal Enfield x Deus, caratterizzata da grafiche tradizionali e da una fodera personalizzata che richiama la verniciatura della moto.
COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO 1901
La Collezione di Abbigliamento 1901 segna il debutto della rinnovata identità visiva di Royal Enfield, che presto verrà implementata a livello globale in tutti i punti di contatto, inclusi prodotti, showroom e concessionarie. Centrata attorno al motivo "Cannon" ridisegnato, la collezione unisce tagli strutturati e di alta qualità a capi esclusivi in edizione limitata, il tutto basato su una palette cromatica fondamentale e fedele alla tradizione del marchio.