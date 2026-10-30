NG Brakes: i dischi freno della gamma Premium vestono in total black

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Finitura Black Finish e nucleo riprogettato per la nuova linea di dischi NG Brakes. Più resistenza, dissipazione termica ottimale e omologazione TÜV per moto e scooter
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Specializzata nei componenti per impianti frenanti, la spagnola NG Brakes amplia il proprio catalogo con una nuova linea di dischi destinata a moto e scooter di fascia alta.
La gamma Premium combina una finitura esclusiva con interventi sulla geometria e sulla lavorazione dei componenti, puntando su durata, resistenza alla fatica e qualità della frenata. Il primo elemento a colpire è il trattamento Black Finish, che riveste il nucleo e i contorni del disco. Oltre all'impatto estetico, la finitura offre una protezione aggiuntiva contro umidità, agenti atmosferici e lavaggi, contribuendo a prevenire l'ossidazione precoce. Le novità più interessanti riguardano però la struttura.
NG Brakes ha riprogettato il nucleo in acciaio, intervenendo sulle tensioni interne del materiale e sui canali di evacuazione del calore. Il risultato ricercato è una maggiore rigidità strutturale, abbinata a una dissipazione termica più efficace, così da mantenere stabile la geometria del disco anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Anche la superficie frenante è stata oggetto di una lavorazione ad alta precisione. L'obiettivo è garantire un accoppiamento ottimale con le pastiglie, riducendo vibrazioni e rumorosità e assicurando una risposta progressiva, senza rinunciare a un mordente deciso.
Tutti i dischi della gamma Premium sono omologati TÜV e disponibili per numerosi modelli di scooter, maxi-scooter, naked, sportive e adventure. Tra le applicazioni indicate figurano Yamaha TMAX, Kawasaki Z900 e Ducati Panigale.
NG Brakes sarà presente a EICMA 2026 | Pad. 6 _ Stand C27.