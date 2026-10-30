NG Brakes: i dischi freno della gamma Premium vestono in total black

NG Brakes ha riprogettato il nucleo in acciaio, intervenendo sulle tensioni interne del materiale e sui canali di evacuazione del calore. Il risultato ricercato è una maggiore rigidità strutturale, abbinata a una dissipazione termica più efficace, così da mantenere stabile la geometria del disco anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Anche la superficie frenante è stata oggetto di una lavorazione ad alta precisione. L'obiettivo è garantire un accoppiamento ottimale con le pastiglie, riducendo vibrazioni e rumorosità e assicurando una risposta progressiva, senza rinunciare a un mordente deciso.