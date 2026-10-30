Soluzioni per la CFMoto 675 SR-R/SS e tecnologia GPDUO: Bonamici Racing si presenta a EICMA

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Bonamici Racing lancia la nuova linea di accessori dedicati alla CFMoto 675 SR-R e la tecnologia GPDUO, che fonde alluminio CNC e carbonio per il massimo delle prestazioni.
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Bonamici Racing, produttore di parti e componenti di alta qualità per moto dal 2005 e ormai di casa a EICMA, amplia la propria gamma con la Accessory Line dedicata alla CFMoto 675 SR-R/SS MY '25–'26 e presenta GPDUO, una linea basata sull’integrazione di due materiali differenti all’interno dello stesso componente.
In pratica si tratta di due novità contraddistinte da una medesima filosofia a cura del marchio: progettare componenti in cui performance, precisione e design nascono insieme, sempre partendo dalle esigenze del pilota. Nello specifico, la nuova gamma dedicata alla CFMoto 675 SR-R/SS comprende componenti sviluppati per migliorare ergonomia, controllo, protezione e personalizzazione. Protagonista è la pedana regolabile (12 posizioni), puntalini regolabili, leve su doppi cuscinetti e possibilità di configurare il cambio in modalità standard o rovesciata. Completa la proposta la piastra di sterzo superiore (Black e Silver).
In aggiunta sono disponibili: semimanubri, protezioni leve, tappi olio, vaschetta olio, supporti cavalletto. Come accennato, la tecnologia GPDUO nasce dall’incontro tra alluminio lavorato CNC dal pieno e fibra di carbonio, un connubio che definisce identità tecnica ed estetica. La prima applicazione della nuova linea è una piastra di sterzo nella quale i due materiali vengono integrati all’interno dello stesso progetto.
Per scoprire dal vivo le novità a cura di Bonamici Racing a EICMA 2026 | Pad. 5 _ Stand E81.