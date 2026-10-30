Soluzioni per la CFMoto 675 SR-R/SS e tecnologia GPDUO: Bonamici Racing si presenta a EICMA

In pratica si tratta di due novità contraddistinte da una medesima filosofia a cura del marchio: progettare componenti in cui performance, precisione e design nascono insieme, sempre partendo dalle esigenze del pilota. Nello specifico, la nuova gamma dedicata alla CFMoto 675 SR-R/SS comprende componenti sviluppati per migliorare ergonomia, controllo, protezione e personalizzazione. Protagonista è la pedana regolabile (12 posizioni), puntalini regolabili, leve su doppi cuscinetti e possibilità di configurare il cambio in modalità standard o rovesciata. Completa la proposta la piastra di sterzo superiore (Black e Silver).