Antonio Cairoli entra in GMG: sarà il volto di G® Lubricant

Il nove volte Campione del Mondo di Motocross e attuale collaudatore Ducati sarà coinvolto nello sviluppo di G® Lubricant, un additivo per olio motore a base di grafene, mettendo a disposizione la propria esperienza per orientarne l'evoluzione verso le esigenze del fuoristrada. L'additivo, da miscelare all'olio in rapporto 1:100, punta a ridurre attrito e usura e a favorire la dissipazione del calore.