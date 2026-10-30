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Antonio Cairoli entra in GMG: sarà il volto di G® Lubricant

Il nove volte iridato motocross affiancherà l'azienda australiana nello sviluppo dell'additivo motore a base di grafene, con un progetto rivolto anche al motocross

30 Ott 2026 - 22:02
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© eicma.it

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Dalla ricerca sui materiali al mondo delle competizioni: GMG, azienda australiana specializzata nella produzione di grafene e tecnologie per la mobilità, annuncia una collaborazione con Antonio Cairoli, che entra nel ruolo di Brand Ambassador.

Il nove volte Campione del Mondo di Motocross e attuale collaudatore Ducati sarà coinvolto nello sviluppo di G® Lubricant, un additivo per olio motore a base di grafene, mettendo a disposizione la propria esperienza per orientarne l'evoluzione verso le esigenze del fuoristrada. L'additivo, da miscelare all'olio in rapporto 1:100, punta a ridurre attrito e usura e a favorire la dissipazione del calore.

Tra i risultati dichiarati dall'azienda figurano riduzioni dell'attrito fino al 30% e dei consumi fino al 10%, valori che variano in funzione del motore e delle condizioni di utilizzo. Parallelamente, GMG avvierà un programma di lavoro nel motocross insieme ad A-Team, struttura guidata da Massimo Fogliaro. Questa utilizzerà G® Lubricant in attività di test e sviluppo su un nuovo prototipo Honda. Il progetto servirà a raccogliere dati e riscontri sull'impiego dell'additivo nelle condizioni di gara più impegnative.

Cairoli sarà il volto di GMG anche a EICMA 2026. Sono infatti previste sessioni autografi e incontri con il pubblico.

Appuntamento dunque allo Stand Q58 di GMG, Padiglione 9.  

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