Antonio Cairoli entra in GMG: sarà il volto di G® Lubricant

Dalla ricerca sui materiali al mondo delle competizioni: GMG, azienda australiana specializzata nella produzione di grafene e tecnologie per la mobilità, annuncia una collaborazione con Antonio Cairoli, che entra nel ruolo di Brand Ambassador.
Il nove volte Campione del Mondo di Motocross e attuale collaudatore Ducati sarà coinvolto nello sviluppo di G® Lubricant, un additivo per olio motore a base di grafene, mettendo a disposizione la propria esperienza per orientarne l'evoluzione verso le esigenze del fuoristrada. L'additivo, da miscelare all'olio in rapporto 1:100, punta a ridurre attrito e usura e a favorire la dissipazione del calore.
Tra i risultati dichiarati dall'azienda figurano riduzioni dell'attrito fino al 30% e dei consumi fino al 10%, valori che variano in funzione del motore e delle condizioni di utilizzo. Parallelamente, GMG avvierà un programma di lavoro nel motocross insieme ad A-Team, struttura guidata da Massimo Fogliaro. Questa utilizzerà G® Lubricant in attività di test e sviluppo su un nuovo prototipo Honda. Il progetto servirà a raccogliere dati e riscontri sull'impiego dell'additivo nelle condizioni di gara più impegnative.
Cairoli sarà il volto di GMG anche a EICMA 2026. Sono infatti previste sessioni autografi e incontri con il pubblico.
Appuntamento dunque allo Stand Q58 di GMG, Padiglione 9.