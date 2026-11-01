Midland lancia le novità della prossima stagione e celebra vent'anni di interfoni

Dopo Spectrum, lanciato nel 2025, arriva infatti Spectrum EVO, frutto di una seconda partnership con LS2. Il nuovo interfono collega fino a 4 motociclisti con una portata fino a 1.200 metri e garantisce fino a 20 ore di autonomia. Le novità principali sono il controllo vocale, per gestire le funzioni senza togliere le mani dal manubrio, e una nuova app per configurare l'interfono e ricevere gli aggiornamenti.