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Midland lancia le novità della prossima stagione e celebra vent'anni di interfoni

Il Gruppo, con headquarter a Reggio Emilia, opera in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso 15 consociate europee ed extraeuropee. A EICMA celebra vent'anni di interfoni, sessant'anni di radiocomunicazione e presenta un secondo progetto con il marchio LS2

01 Nov 2026 - 17:14
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Dopo Spectrum, lanciato nel 2025, arriva infatti Spectrum EVO, frutto di una seconda partnership con LS2. Il nuovo interfono collega fino a 4 motociclisti con una portata fino a 1.200 metri e garantisce fino a 20 ore di autonomia. Le novità principali sono il controllo vocale, per gestire le funzioni senza togliere le mani dal manubrio, e una nuova app per configurare l'interfono e ricevere gli aggiornamenti.

Confermati i punti di forza che hanno decretato il successo del primo modello: speaker da 40 mm firmati RCF, cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale, Bluetooth 5.1, un design sottile e flessibile che si adatta a quasi tutte le calotte e la connessione con interfoni di altre marche, smartphone, navigatori GPS e display TFT. Ma non finisce qui.

Allo stand Midland i visitatori del Salone potranno scoprire in anteprima i prodotti della nuova stagione, come la gamma di interfoni extracompatti BT Mini Pro e Pro Max. La comunicazione illimitata è garantita dall’app Tribe Talk e dalla tecnologia Infinity 5G Mesh, mentre l'offerta si completa con il display multimediale Bikeplay x BMW da 6,2 pollici, il walkie talkie G10 Pro BT con connessione Bluetooth, i dispositivi della linea R aggiornati e i faretti MLH omologati come abbaglianti supplementari.

Al Padiglione 5 – Stand E66 gli esperti Midland saranno a disposizione per prove dei dispositivi e consigli. Durante la Fiera, infine, verranno premiati i vincitori del contest Design Your Midland Style Cover.

Per scoprire tutte le novità presenti a EICMA 2026 | Padiglione 5 – Stand E66. 

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