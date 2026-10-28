LS2 Ranger, il nuovo casco modulare in carbonio punta sulla versatilità

© eicma.it
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LS2 è un marchio spagnolo specializzato nella progettazione e produzione di caschi per il motociclismo. La sua offerta copre esigenze differenti, dalla mobilità urbana ai percorsi in fuoristrada. Per la Collezione 2027, l'azienda rinnova la propria gamma con quattro nuovi caschi, introducendo aggiornamenti tecnici e nuove possibilità di configurazione.
Tra le principali novità spicca il Ranger, modulare di fascia premium con apertura della mentoniera a 90° e calotta disponibile in carbonio 9K o Forged Carbon. La configurazione 3 in 1 permette di utilizzarlo in versione adventure con visiera superiore, in assetto touring rimuovendola oppure con mentoniera aperta.
La gamma di modulari accoglie anche il Valiant Gear, evoluzione di uno dei modelli più rappresentativi di LS2, realizzato in KPA e dotato di un nuovo sistema di apertura a cricchetto. Sul fronte adventure arrivano invece Explorer EVO ed Explorer EVO Carbon, entrambi aggiornati nella ventilazione, nella gestione della visiera e nella compatibilità con gli intercom del marchio. La versione Carbon utilizza una calotta in carbonio 6K o Forged Carbon, mentre quella standard è realizzata in HPFC. L'offerta si completa infine con 62 nuove linee grafiche distribuite su 19 modelli già in catalogo.
LS2 sarà presente a EICMA 2026 | Padiglione 7 _ Stand I10.