LS2 Ranger, il nuovo casco modulare in carbonio punta sulla versatilità

LS2 è un marchio spagnolo specializzato nella progettazione e produzione di caschi per il motociclismo. La sua offerta copre esigenze differenti, dalla mobilità urbana ai percorsi in fuoristrada. Per la Collezione 2027, l'azienda rinnova la propria gamma con quattro nuovi caschi, introducendo aggiornamenti tecnici e nuove possibilità di configurazione.