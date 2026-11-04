KTM svela A EICMA 2026 la nuova KTM 450 RC 2028

© Ufficio Stampa
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KTM presenta a EICMA 2026 la nuova KTM 450 RC 2028 e consolida la propria presenza nel segmento delle supersportive di media cilindrata.
Progettata secondo il DNA sportivo che contraddistingue KTM, la KTM 450 RC 2028 vanta una configurazione ciclistica dedicata e componentistica premium, per un equilibrio ottimale tra prestazioni, precisione e piacere di guida.
La moto è equipaggiata con sospensioni WP APEX: all'anteriore, la forcella WP APEX USD da 43 mm è regolabile in compressione ed estensione, mentre al posteriore l’ammortizzatore WP APEX regolabile nel precarico e nell'estensione è montato su un forcellone monobraccio.
L'impianto frenante è composto da un disco anteriore da 320 mm e da una pinza radiale WP a quattro pistoncini. La configurazione a disco singolo contribuisce a ridurre le masse non sospese, esaltando il carattere dinamico della moto. Inoltre, la KTM 450 RC 2028 è equipaggiata con pneumatici Pirelli Diablo Rosso 4.
La KTM 450 RC 2028 integra una dotazione tecnologica completa: Cornering ABS, controllo di trazione MTC, ABS a doppio canale con impostazioni Road e Supermoto e diverse mappature di guida selezionabili. Le informazioni di guida vengono visualizzate su uno schermo TFT da 5", mentre le prese USB-A e USB-C assicurano la ricarica dei dispositivi elettronici.
Prestazioni, tecnologia e versatilità caratterizzano la KTM 450 RC 2028, una supersportiva di media cilindrata capace di garantire il massimo divertimento e piacere di guida.
L'avvio della produzione è previsto per la fine del 2027. Specifiche tecniche e ulteriori dettagli sulla disponibilità nei singoli mercati verranno comunicati in prossimità dell'inizio della produzione.
Visita lo stand KTM a EICMA 2026 per scoprire da vicino la KTM 450 RC 2028 (Padiglione 22 | Stand I08).