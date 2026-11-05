KOVE a EICMA 2026: spirito racing, evoluzione della gamma e grandi anteprime per il mercato italiano

L'appuntamento milanese rappresenta la vetrina ideale per celebrare gli straordinari traguardi sportivi e commerciali raggiunti da KOVE negli ultimi anni. La strategia di espansione sul territorio italiano ha consolidato una rete capillare di concessionari ufficiali affiancata da una struttura logistica e di assistenza post-vendita all'avanguardia. Questa solida organizzazione garantisce disponibilità immediata dei ricambi originali e un supporto tecnico di primo livello tali da garantire affidabilità, massima assistenza e totale serenità ai propri clienti e piloti.