KOVE a EICMA 2026: spirito racing, evoluzione della gamma e grandi anteprime per il mercato italiano

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KOVE, il brand motociclistico ad alte prestazioni nato dalla passione per le competizioni e noto per la sua filosofia "Focus on Performance", partecipa all’edizione 2026 del Salone Internazionale delle Due Ruote (EICMA), presentando un’offensiva di prodotto senza precedenti che spazia dalle leggendarie piattaforme Rally alle supersportive di nuova generazione.
L'appuntamento milanese rappresenta la vetrina ideale per celebrare gli straordinari traguardi sportivi e commerciali raggiunti da KOVE negli ultimi anni. La strategia di espansione sul territorio italiano ha consolidato una rete capillare di concessionari ufficiali affiancata da una struttura logistica e di assistenza post-vendita all'avanguardia. Questa solida organizzazione garantisce disponibilità immediata dei ricambi originali e un supporto tecnico di primo livello tali da garantire affidabilità, massima assistenza e totale serenità ai propri clienti e piloti.
LE GRANDI NOVITÀ PRESENTATE A EICMA 2026
1. Enduro/Rally: 125 RALLY
L’autentica porta d'accesso al mondo Adventure Raid per i giovani piloti
Sulla scia dell'esperienza maturata nei rally più impegnativi del pianeta, KOVE porta per la prima volta l'estetica e la tecnologia d'ispirazione Dakar nella categoria degli ottavi di litro con la nuova 125 RALLY. Questa moto porta lo stile rally e una vera attitudine da fuoristrada nella guida di tutti i giorni, spinta da un motore monocilindrico da 124,7 cc raffreddato a liquido che eroga 11 kW e 11 Nm. Un peso a secco di 122 kg e un'altezza sella di 860 mm la rendono una porta d'accesso accessibile al mondo dell'avventura sulle piccole cilindrate.
Ruote nelle dimensioni standard da fuoristrada (21 pollici all'anteriore e 18 pollici al posteriore), 215 mm di escursione della sospensione anteriore e 240 mm di altezza da terra offrono ai nuovi piloti tutto lo spazio per esplorare oltre l'asfalto. Il serbatoio del carburante da 12,5 litri serve sia per i tragitti quotidiani sia per le gite fuori porta, mentre l'ABS a doppio canale, l'illuminazione a LED e il display TFT da 6,75 pollici aggiungono praticità nell'uso di tutti i giorni. Dalle strade cittadine ai primi percorsi sterrati, la 125 RALLY rende l'esplorazione parte integrante del viaggio.
La nuova KOVE 125RALLY arriverà presso la rete dei concessionari ufficiali nel 2027. Il prezzo di listino rimane ancora da definire.
2. Adventure Mid-Size: 350 RALLY
Il perfetto equilibrio tra leggerezza, potenza e spirito da esplorazione
La nuova 350 RALLY si inserisce nel segmento delle Adventure di media cilindrata proponendosi come l'anello di congiunzione perfetto per chi cerca la massima maneggevolezza senza rinunciare alle prestazioni nei lunghi trasferimenti.
Sulla scia dell'esperienza maturata da KOVE nello sviluppo della 450 RALLY, la 350 RALLY rende la guida d'ispirazione rallystica più accessibile, combinando la versatilità per l'uso quotidiano con la predisposizione per le lunghe avventure.
Il suo motore monocilindrico da 349,9 cc eroga 30 kW e 33,7 Nm di coppia, sfruttando un doppio albero di bilanciamento per ridurre le vibrazioni durante i viaggi più lunghi.
Il telaio a doppio trave in acciaio ad alta resistenza e il forcellone in alluminio costituiscono la base della sua ciclistica da fuoristrada. L'idraulica della sospensione anteriore regolabile, un'escursione di 250 mm all'anteriore e di 230 mm al posteriore, unitamente a un'altezza da terra di 260 mm, aiutano il pilota ad affrontare i percorsi più sconnessi e i tracciati irregolari.
Il serbatoio da 21 litri garantisce un'elevata autonomia tra una sosta e l'altra per il rifornimento, mentre la sella biposto e le pedane passeggero pieghevoli aggiungono praticità e flessibilità d'uso. Le modalità di guida Off-Road, Sport ed Eco, l'ABS a doppio canale e il display TFT verticale da 6,75 pollici completano un pacchetto rally estremamente versatile.
La 350 RALLY sarà disponibile l’anno prossimo. Il prezzo al pubblico è ancora da definire.
3. Supersportiva: 650RR
L’icona delle prestazioni in pista trasferita su strada
KOVE ridefinisce gli standard delle ipersportive di media/alta cilindrata svelando l'attesissima 650RR, una moto nata per dominare tra i cordoli ma perfettamente omologata per l'uso stradale.
Sviluppata per le gare, la KOVE 650RR vanta un motore DOHC a 16 valvole da 645 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 80 kW a 13.000 giri/min e 60 Nm a 11.000 giri/min. Le prestazioni ad alto regime sono gestite tramite acceleratore ride-by-wire, 3 modalità di guida (Standard/Sport/Custom) e quickshifter bidirezionale.
Il telaio è un doppio trave rigido con motore portante, abbinato a telaietto e forcellone in alluminio e sospensioni regolabili (anteriore e posteriore). L'impianto frenante sfrutta doppio disco anteriore flottante con pinze a quattro pistoncini, integrato da Cornering ABS e controllo di trazione.
Con un peso in ordine di marcia di 195 kg, la moto ha un serbatoio in alluminio da 17 litri e un'altezza sella di 810 mm. La dotazione tecnologica include display TFT da 6" con MotoPlay, telecamere anteriore/posteriore e assistenza al cambio corsia. Le prime consegne della KOVE 650RR sul mercato italiano sono previste a partire dal terzo trimestre 2027.
4. Naked Performante: 450R
Design affilato ed essenza streetfighter per la massima agilità urbana
La 450R rappresenta la visione KOVE del segmento Streetfighter: aggressiva, essenziale e focalizzata sull'agilità pura nel misto stretto e nel traffico urbano.
La KOVE 450R è spinta da un quattro cilindri in linea DOHC da 443 cc raffreddato a liquido, che eroga 48 kW a 13.500 giri/min e 38 Nm a 11.000 giri/min, unendo carattere ai cavalli ad alti regimi.
Con un peso in ordine di marcia di 165 kg, telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza e interasse di 1.385 mm, offre grande agilità, completata da una sella alta 795 mm e una posizione di guida confortevole. La ciclistica e la trasmissione comprendono un cambio a 6 marce con frizione antisaltellamento, doppio disco anteriore con pinze a 4 pistoncini, ABS a doppio canale e controllo di trazione. Chiudono la dotazione le modalità di guida Sport/Eco, il serbatoio da 17 litri e il display TFT con mirroring di navigazione dallo smartphone. La KOVE 450R sarà disponibile presso la Rete Vendita Ufficiale nella seconda metà del 2027.
5. Enduro Specialistico: 450 ENDURO
La dual-sport definitiva per il fuoristrada tecnico e l'uso quotidiano
Completa l'offensiva delle novità la nuova 450 ENDURO, pensata per chi desidera una vera moto da enduro specialistico con l'affidabilità e la praticità necessarie per la circolazione stradale di tutti i giorni.
Capacità fuoristradistiche con la libertà di collegare i percorsi tramite strada. La versione Euro 5+ della KOVE 450 ENDURO è progettata per l'omologazione stradale, combinando un motore monocilindrico SOHC da 449,9 cc raffreddato a liquido che eroga 35 kW e 40 Nm con un sistema ABS a doppio canale. Un telaio in acciaio ad alta resistenza, un telaietto posteriore in lega di alluminio e un peso in ordine di marcia di 120 kg mantengono il pacchetto focalizzato sulle prestazioni off-road.
Le sospensioni completamente regolabili offrono un'escursione anteriore di 310 mm e posteriore di 290 mm, supportate da un'altezza da terra di 285 mm per affrontare solchi, rocce e percorsi sconnessi. Il cambio a sei marce copre sia i tratti tecnici sia i trasferimenti stradali tra le varie zone di guida.
Sarà disponibile anche una versione dedicata esclusivamente al fuoristrada, che eroga 45 kW e 50 Nm a fronte di un peso in ordine di marcia di 118 kg.
Arrivo sul mercato previsto nella seconda metà del 2027.
Lo stand KOVE ospita, inoltre, due prototipi di veicoli elettrici: BONIC e E-500RR
Vincitrice dell'iF DESIGN AWARD, la BONIC unisce un design biomimetico ispirato alle strutture ossee dei volatili, una ciclistica affinata con l'esperienza della Dakar e un propulsore elettrico proprietario KOVE. La sua struttura parametrica garantisce un'estetica a scheletro unica, bilanciando leggerezza, resistenza e maneggevolezza.
Il telaio, le sospensioni e i freni sono integrati per offrire massima stabilità, controllo e precisione nell'esplorazione off-road. La piattaforma con motore a flusso assiale adotta diverse modalità di guida (Multi-Drive Modes) e una struttura compatta. I dati chiave prevedono una potenza superiore a 25 kW, circa 130 km di autonomia e un'accelerazione 0-96 km/h) in meno di 2,3 secondi.
La E-500RR porta l'esperienza supersport di KOVE nelle moto elettriche ad alte prestazioni, puntando a oltre 50 kW di potenza e un peso inferiore a 150 kg. Il cuore del modello è il motore a flusso assiale raffreddato a liquido, sviluppato internamente per combinare un'elevata densità di potenza con un'architettura compatta.
La ciclistica di derivazione race, con forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore idraulico, garantisce stabilità e controllo in curva. L'impianto frenante sfrutta dischi da 320 mm all'anteriore e 220 mm al posteriore con ABS a doppio canale e pneumatici sportivi da 17". Completa il pacchetto una piattaforma ad alto voltaggio con modalità Sport ed ECO, che unisce prestazioni da pista ed efficienza a zero emissioni.
La gamma KOVE, il successo della 625X PRO
L'arrivo sul mercato dei nuovi modelli si affianca al continuo successo di pubblico e critica registrato dalla KOVE 625X, la moto che ridefinisce gli standard nel segmento delle crossover/adventure di media cilindrata. Capace di combinare un'eccellente attitudine ai viaggi a lungo raggio con una versatilità fuoristradistica di riferimento, la bicilindrica da 580cc KOVE 625X continua a rappresentare la scelta ideale per chi cerca prestazioni fluide, comfort di guida ed una dotazione ciclistica e tecnologica di livello superiore.
Disponibilità e Prezzo: La KOVE 625X è già disponibile presso la rete dei concessionari ufficiali al prezzo di listino di 6.690 euro f.c. Fino al 30 novembre è in promozione a 6.490 euro f.c. e con il tris di borse in alluminio è proposta a 6.990 euro f.c.