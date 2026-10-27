Kawasaki KX327 e KX327X 2027: il ritorno delle due tempi

La KX327X, destinata al cross country e all’enduro, dispone invece di cambio a sei rapporti, prima marcia corta, ruota posteriore da 18 pollici e sospensioni KYB regolabili. Entrambe montano componenti Renthal ed Excel, mentre sulla versione X le regolazioni Ergo-Fit e la gestione delle mappature tramite Rideology the App KX2 ampliano le possibilità di personalizzazione.