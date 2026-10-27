Kawasaki KX327 e KX327X 2027: il ritorno delle due tempi

© eicma.it
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Dopo anni di assenza, Kawasaki torna nel segmento off-road a due tempi con due modelli inediti per motocross ed enduro, equipaggiati con un monocilindrico a iniezione elettronica.
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Per il 2027 Kawasaki amplia la gamma fuoristrada con la KX327 e la KX327X, due modelli accomunati da un inedito monocilindrico a due tempi con alimentazione a doppia iniezione elettronica.
Il sistema compensa automaticamente le variazioni di altitudine e delle condizioni atmosferiche, mentre un contralbero primario contribuisce a contenere le vibrazioni. Entrambe adottano avviamento elettrico, selezione delle mappe al manubrio e telaio perimetrale in alluminio.
La KX327, pensata per il motocross, abbina una trasmissione a cinque marce e una ruota posteriore da 19 pollici.
La KX327X, destinata al cross country e all’enduro, dispone invece di cambio a sei rapporti, prima marcia corta, ruota posteriore da 18 pollici e sospensioni KYB regolabili. Entrambe montano componenti Renthal ed Excel, mentre sulla versione X le regolazioni Ergo-Fit e la gestione delle mappature tramite Rideology the App KX2 ampliano le possibilità di personalizzazione.
Le nuove due tempi di Akashi saranno esposte ad EICMA 2026 | Pad. 11 _ Stand N46.