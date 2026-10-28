Kawasaki espone "CORLEO", il veicolo robotico quadrupede alimentato a idrogeno

Shigemi Tanaka, Managing Director di Kawasaki Motors Europe, ha commentato: "Kawasaki è all’avanguardia in numerosi ambiti di attività e di ricerca. CORLEO è soltanto un esempio non solo della straordinaria ampiezza delle competenze tecniche, industriali e ambientali presenti in tutta la nostra azienda, ma anche una manifestazione concreta del nostro impegno verso un futuro a zero emissioni di carbonio, che comprende concetti come la libertà personale attraverso SAFE ADVENTURE. Ringraziamo i colleghi di Kawasaki Motors Italy, che ospitano lo stand e hanno reso possibile questa esposizione a EICMA. Ci auguriamo che, oltre ad ammirare tutti i nostri nuovi modelli 2027 e la gamma attuale, il pubblico rimanga affascinato ed entusiasta quanto noi dall’esperienza del concept CORLEO".