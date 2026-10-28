Kawasaki espone "CORLEO", il veicolo robotico quadrupede alimentato a idrogeno

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Kawasaki Motors Europe annuncia che verrà esposto un modello a grandezza naturale di "CORLEO" - il veicolo robotico quadrupede (RMV) sviluppato da Kawasaki - in occasione di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote che si terrà a Milano dal 5 all’8 novembre 2026 a Milano.
Esposto allo stand Kawasaki (Padiglione 11 - N46), CORLEO offrirà ai visitatori l’opportunità di apprezzare dal vivo le dimensioni fisiche del futuristico modello a grandezza naturale. Sebbene EICMA sia principalmente una vetrina dedicata ai modelli Kawasaki a due ruote, l’evento rappresenta una vetrina ideale per presentare altri entusiasmanti progetti di ricerca e sviluppo firmati Kawasaki. Tra cui, proprio CORLEO.
CORLEO è una nuova tipologia di veicolo per la mobilità personale. Unisce le prestazioni in fuoristrada rese possibili dalla robotica quadrupede alla maneggevolezza e alla stabilità che Kawasaki ha sviluppato in oltre mezzo secolo di innovazione e produzione motociclistica.
Il veicolo – alimentato a idrogeno – si controllerà in modo intuitivo attraverso gli spostamenti del peso del pilota, proprio come avviene in sella a un cavallo. L’obiettivo principale è quello di creare un mezzo capace di offrire eccezionali prestazioni, stabilità e piacere di guida su ogni terreno: una proposta che solo il gruppo Kawasaki, forte delle proprie competenze nella robotica e nel settore motociclistico, poteva sviluppare.
Kawasaki svilupperà inoltre un sistema di navigazione per CORLEO in grado di rilevare condizioni meteorologiche, temperatura, caratteristiche del terreno e persino la presenza di animali selvatici, guidando gli utenti lungo percorsi sicuri. Il servizio sarà disponibile sia sul pannello strumenti di CORLEO sia tramite diversi dispositivi smart. Il cosiddetto concetto "SAFE ADVENTURE" è in linea con tutti e tre gli ambiti prioritari della filosofia Group Vision 2030 promossa dall’intero Gruppo Kawasaki:
L’auspicio è che CORLEO possa offrire uno sguardo su una società in cui la mobilità alimentata a idrogeno diventi una presenza più familiare nella vita quotidiana. Il progetto è affidato al SAFE ADVENTURE Business Development Team di Kawasaki, che risponde direttamente al Presidente di Kawasaki Heavy Industries, a testimonianza dell’importanza strategica di CORLEO. La piena commercializzazione è prevista per il 2035.
Shigemi Tanaka, Managing Director di Kawasaki Motors Europe, ha commentato: "Kawasaki è all’avanguardia in numerosi ambiti di attività e di ricerca. CORLEO è soltanto un esempio non solo della straordinaria ampiezza delle competenze tecniche, industriali e ambientali presenti in tutta la nostra azienda, ma anche una manifestazione concreta del nostro impegno verso un futuro a zero emissioni di carbonio, che comprende concetti come la libertà personale attraverso SAFE ADVENTURE. Ringraziamo i colleghi di Kawasaki Motors Italy, che ospitano lo stand e hanno reso possibile questa esposizione a EICMA. Ci auguriamo che, oltre ad ammirare tutti i nostri nuovi modelli 2027 e la gamma attuale, il pubblico rimanga affascinato ed entusiasta quanto noi dall’esperienza del concept CORLEO".