Le Honda Super Sport si rinnovano per il 2027: debutta la CBR500R FOUR, evolve la CBR600RR

Al centro della nuova CBR500R FOUR si trova un inedito e compatto motore DOHC a 16 valvole, quattro-in-linea di 500 cc, capace di erogare 72 CV (53 kW) e 47,4 Nm, con una spinta corposa e sfruttabile lungo tutto l'arco di erogazione e una progressione entusiasmante fino al limitatore fissato a 12.500 giri/min. Soluzioni tecniche avanzate quali il riporto Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie rivestite in DLC, le doppie prese d'aria ram-air e il sistema di aspirazione downdraft contribuiscono a creare un'esperienza di guida raffinata e coinvolgente. La tecnologia Honda E-Clutch, di serie, consente partenze, fermate e cambi di marcia senza l'utilizzo della leva della frizione, mantenendo comunque la possibilità di un funzionamento completamente manuale in qualsiasi momento. È disponibile anche una versione da 35 kW guidabile dai possessori di patente A2.