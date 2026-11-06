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GIVI presenta XSPACE: la nuova valigia Monokey espandibile che unisce compattezza e grande capacità

Da 27 a 36 litri in pochi secondi senza svuotarla: ecco la nuova valigia GIVI XSPACE pensata per l'uso urbano, touring e adventure

06 Nov 2026 - 09:00
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GIVI presenta XSPACE, la nuova valigia Monokey espandibile: compatta in città, capiente quando serve. Progettata per offrire massima versatilità senza compromessi, si espande in pochi secondi quando serve più spazio, mantenendo sempre stabilità, sicurezza e comfort di guida.

Espandibilità intelligente. Nessuna operazione interna.

Il sistema meccanico brevettato consente l’espansione telescopica della valigia a coperchio aperto con un semplice gesto, senza dover svuotare il contenuto. Progettato per offrire precisione nei movimenti, aerodinamicità, durata nel tempo e integrazione strutturale perfetta, il sistema garantisce un elevato livello di sicurezza prevenendo aperture accidentali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Utilizzo come top o side case
  • +6 cm espansione in pochi secondi (da 27 lt a 36 lt)
  • +33% volume aggiuntivo
  • Espansione con comando esterno senza necessità di svuotare la valigia
  • Resistente all’acqua
  • Due varianti di colore: nera o con coperchio in alluminio anodizzato
  • Sistema Smart Security Lock da acquistare separatamente, in alternativa compatibile con cilindretto serratura SLB101 codificabile con chiave originale BMW
  • Max Load: 10 kg
  • Peso: 6 kg
  • Capacità: 1 casco modulare XXL GIVI ECE 22.06 anche con becca o flip-back

UNA SOLUZIONE PER TUTTI I TUOI VIAGGI

Nella configurazione a pieno volume, XSPACE offre lo spazio necessario per affrontare ogni viaggio con la massima libertà, mantenendo sempre il perfetto equilibrio tra capacità e prestazioni.

  • Utilizzo come top case o laterale
  • Perfetta per urban, touring e adventure
  • Ideale per weekend, commuting e lunghi viaggi

Modalità compatta: 27 litri

Ideale per l’utilizzo quotidiano, consente di portare con sé tutto l’essenziale mantenendo dimensioni contenute. In questa configurazione, aerodinamica, stabilità e comfort di guida restano ottimali, anche negli spostamenti urbani.

MISURE: 408 X 498 X 260 mm

Modalità espansa: 36 litri

Pensata per i viaggi più lunghi o le uscite del weekend, offre maggiore capacità di carico senza compromettere le prestazioni dinamiche. Può contenere un casco modulare XXL ECE 22.06 GIVI con becca, garantendo praticità anche nelle situazioni più impegnative.

MISURE: 408 × 498 × 320 mm

Tecnologia GIVI. Designed in Italy.

Ogni componente è sviluppato per garantire durata, resistenza e performance nel tempo.

  • Meccanismo a cremagliera interno brevettato
  • Materiali resistenti a urti, UV e intemperie
  • Resistente all’acqua anche in modalità espansa
  • Sistema Smart Security Lock da acquistare separatamente
  • Maniglie integrate per facilitare il trasporto

Completa, dentro e fuori.

Dotazione inclusa e accessori dedicati per adattarsi a ogni esigenza di viaggio.

Allestimento di serie:

  • Rete elastica interna 
  • Rivestimento interno protettivo 

Optional:

  • T527 - Borsa interna
  • E266 - Schienalino passeggero 
  • SLB101 - Cilindro serratura per chiave originale BMW
  • E262 - Portapacchi superiore 
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