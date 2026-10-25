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Eleveit Zoom e Bloom E-Dry Lady: cinque modelli per la mobilità urbana

Dalle sneaker Zoom ai modelli dedicati alla linea femminile: Eleveit svela la nuova gamma di calzature urban 2027 a EICMA

25 Ott 2026 - 16:30
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Dalle sneaker dallo stile casual alle calzature con membrana impermeabile, Eleveit amplia per il 2027 la propria offerta dedicata alla città, con modelli che integrano protezioni specifiche per la guida senza rinunciare a un’estetica adatta all’uso quotidiano.

La famiglia Zoom comprende tre versioni. Il modello standard utilizza una tomaia in canvas di cotone ad alta tenacità, con finissaggio slavato e inserti in pelle scamosciata. La Zoom E-Dry aggiunge una membrana impermeabile e traspirante, mentre la Zoom Leather E-Dry adotta una tomaia in pelle pieno fiore e una zip laterale interna. Tutte condividono la protezione al malleolo in Poron XRD, il rinforzo nella zona del cambio e la suola in gomma antiscivolo.

Per la linea femminile, Bloom E-Dry Lady abbina pelle effetto bottalato, membrana impermeabile e protezione al malleolo. Il sistema Female Foot Concept adatta la calzata all’anatomia del piede femminile, mentre il plantare rialzato incrementa di 25 mm l’altezza del tallone e di 8 mm quella del plantare. Zoom Lady riprende invece la costruzione in canvas e pelle scamosciata della famiglia Zoom, mantenendone le principali dotazioni protettive.

Eleveit esporrà le novità della Collezione 2027 presso lo stand E89 del Padiglione 10 a EICMA 2026.

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