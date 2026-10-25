Eleveit Zoom e Bloom E-Dry Lady: cinque modelli per la mobilità urbana

La famiglia Zoom comprende tre versioni. Il modello standard utilizza una tomaia in canvas di cotone ad alta tenacità, con finissaggio slavato e inserti in pelle scamosciata. La Zoom E-Dry aggiunge una membrana impermeabile e traspirante, mentre la Zoom Leather E-Dry adotta una tomaia in pelle pieno fiore e una zip laterale interna. Tutte condividono la protezione al malleolo in Poron XRD, il rinforzo nella zona del cambio e la suola in gomma antiscivolo.