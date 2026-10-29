Aprilia X 250TH: l’eccellenza della tecnologia incontra la passione, allo stand Regina Chain a EICMA
Realizzata in soli 30 esemplari, la X 250TH rappresenta un concentrato di esclusività e innovazione tecnologica. Protagonista allo stand Regina Chain di EICMA, sfoggia una catena con tecnologia HPE, sviluppata in collaborazione con il Team Aprilia Racing
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Regina Catene Calibrate S.p.A. presenta a EICMA la catena di trasmissione sviluppata in collaborazione con il Team Aprilia Racing per l’esclusiva Aprilia X 250TH. Realizzata in soli 30 esemplari, uno per ciascuna motocicletta, la catena integra la tecnologia HPE (High Performance Endurance), espressione dell’esperienza Regina nel motorsport e della costante ricerca di prestazioni ed efficienza.
Allo stand Regina Chain a EICMA, Pad. 5 – Stand M71, verrà data agli appassionati l’occasione di scoprire da vicino un progetto che unisce innovazione tecnologica, competenza racing ed esclusività. La presentazione in fiera offre l'opportunità di osservare da vicino la costruzione della catena e le soluzioni adottate per migliorare l'efficienza della trasmissione finale, il sistema che trasferisce la coppia dal motore alla ruota posteriore. Il componente è destinato esclusivamente alle Aprilia X 250TH e non sarà commercializzato separatamente.
La tecnologia HPE e il ruolo del rivestimento ta-C
Tra gli elementi distintivi della catena figura il rivestimento in Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) applicato a bussole e rulli, le superfici coinvolte nel movimento e nel contatto meccanico. Questo trattamento è progettato per ridurre l’attrito e l’usura, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva della trasmissione.
Questa soluzione si inserisce nella tecnologia HPE sviluppata da Regina, che interviene sulla configurazione della catena con l'obiettivo di ridurre le resistenze meccaniche e migliorare l'efficienza della trasmissione. L'architettura adottata consente inoltre di eliminare la necessità della lubrificazione ordinaria, con vantaggi in termini di pulizia e manutenzione.
A completare il sistema intervengono guarnizioni ottimizzate, studiate per contenere gli attriti interni e limitare le perdite di potenza, mantenendo le caratteristiche funzionali richieste dalla trasmissione. L’integrazione di queste soluzioni risponde alle esigenze di un’applicazione ad alte prestazioni, nella quale la riduzione delle dispersioni meccaniche rappresenta un fattore importante per l’efficienza complessiva.
Una configurazione progettata per Aprilia X 250TH
La catena presenta un passo 5/8” – 520, piastre interne ed esterne bisellate e una finitura in acciaio naturale. Il peso è inferiore a 1,9 kg. La configurazione è stata definita sulla base del know-how Regina nel motorsport e adattata alle caratteristiche dell'Aprilia X 250TH e alle sollecitazioni previste durante l'utilizzo. Lo sviluppo congiunto con il Team Aprilia Racing si inserisce nel percorso di ricerca e sviluppo di Regina, nel quale l'esperienza maturata in competizione contribuisce alla sperimentazione di materiali, trattamenti e soluzioni tecniche in condizioni particolarmente impegnative. Un processo che punta a migliorare progressivamente efficienza, affidabilità e prestazioni dei sistemi di trasmissione finale.
La catena per Aprilia X 250TH rappresenta così un'applicazione specifica di questo patrimonio tecnologico: un componente sviluppato per una motocicletta prodotta in serie limitata, nel quale la collaborazione con il reparto corse ha permesso di definire una configurazione dedicata.
- Tipologia: catena di trasmissione passo 5/8” – 520
- Tecnologia: HPE – High Performance Endurance
- Rivestimento: Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) su bussole e rulli
- Piastre: interne ed esterne bisellate
- Finitura: acciaio naturale
- Peso: inferiore a 1,9 kg
- Guarnizioni: ottimizzate per ridurre le perdite di potenza
- Produzione: 30 esemplari, uno per ciascuna Aprilia X 250TH
- Destinazione: componente dedicato, non commercializzato separatamente