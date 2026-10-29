Aprilia X 250TH: l’eccellenza della tecnologia incontra la passione, allo stand Regina Chain a EICMA

La catena presenta un passo 5/8” – 520, piastre interne ed esterne bisellate e una finitura in acciaio naturale. Il peso è inferiore a 1,9 kg. La configurazione è stata definita sulla base del know-how Regina nel motorsport e adattata alle caratteristiche dell'Aprilia X 250TH e alle sollecitazioni previste durante l'utilizzo. Lo sviluppo congiunto con il Team Aprilia Racing si inserisce nel percorso di ricerca e sviluppo di Regina, nel quale l'esperienza maturata in competizione contribuisce alla sperimentazione di materiali, trattamenti e soluzioni tecniche in condizioni particolarmente impegnative. Un processo che punta a migliorare progressivamente efficienza, affidabilità e prestazioni dei sistemi di trasmissione finale.