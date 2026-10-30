eBay a EICMA 2026: l'eBay Garage torna ad accendere la passione per le due ruote
Dal 3 all'8 novembre, al Padiglione 5 - Stand M61, uno spazio dedicato agli appassionati di moto tra incontri, esperienze e nuove modalità di shopping online
© ebayinc.com
Per il quinto anno consecutivo, eBay torna protagonista a EICMA, l'Esposizione internazionale delle due ruote in programma dal 3 all'8 novembre a Fiera Milano Rho. In occasione dell'83ª edizione della manifestazione, il marketplace rinnova il proprio appuntamento con la community degli appassionati e dei professionisti del settore, portando al Padiglione 5 - Stand M61 l'eBay Garage, uno spazio pensato per celebrare la passione per le moto e raccontare le tante possibilità offerte dal mondo dei ricambi e degli accessori, nuovi e usati.
La presenza di eBay a EICMA riflette il ruolo di primo piano che il marketplace ricopre nel settore dei ricambi e accessori moto, una delle categorie più strategiche della piattaforma, grazie a un assortimento ampio e diversificato di prodotti nuovi e usati. Un posizionamento confermato da un'analisi indipendente condotta da GiPA*, società specializzata in ricerche sul mercato automotive, che ha esaminato 50 piattaforme di eCommerce in cinque mercati europei (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito).
Secondo lo studio, eBay vanta il catalogo online di ricambi e accessori moto più ampio d'Europa, con oltre 19 milioni di referenze uniche nei mercati analizzati. L'Italia si distingue in particolare con circa 9,3 milioni di referenze uniche, il catalogo nazionale più ampio tra i cinque mercati eBay considerati dalla ricerca.
Dai componenti meccanici agli accessori, dall'abbigliamento tecnico agli pneumatici, l'assortimento di eBay risponde alle diverse esigenze di motociclisti, appassionati e professionisti dalla manutenzione alla riparazione fino alla personalizzazione del proprio mezzo a due ruote.
L'eBay Garage: tra grandi protagonisti delle due ruote e shopping in diretta
All'eBay Garage, i visitatori potranno immergersi nel mondo delle due ruote attraverso un programma di incontri, esperienze e appuntamenti speciali. Ad accoglierli sarà una Ducati Panigale V4 S rossa modello 2026, messa a disposizione da Mototopgun, venditore professionale attivo su eBay. Icona della sportività Ducati, la supersportiva di Borgo Panigale sarà uno degli elementi di richiamo dello stand, offrendo agli appassionati l'opportunità di ammirare da vicino un modello che unisce tecnologia, design e prestazioni.
Nel corso delle giornate aperte al pubblico, l'eBay Garage ospiterà inoltre alcuni protagonisti del motociclismo nazionale e internazionale, tra piloti ed ex piloti che hanno lasciato il segno nel mondo delle competizioni. Attraverso incontri e momenti di confronto con gli appassionati, gli ospiti ripercorreranno le esperienze più significative delle loro carriere, condividendo aneddoti e retroscena dal mondo delle corse.
Tra gli appuntamenti in programma, sabato 7 novembre alle ore 15:30, eBay porterà in fiera anche l'esperienza di eBay Live, con una diretta dedicata a caschi e accessori moto, realizzata insieme al venditore Seanmotopunto. Un appuntamento che porterà l'energia dello shopping in tempo reale direttamente nel cuore di EICMA: gli appassionati potranno scoprire i prodotti, interagire con il venditore e partecipare alle aste in diretta, vivendo un'esperienza di acquisto coinvolgente e interattiva. I visitatori potranno accedere facilmente alla diretta attraverso un QR code dedicato, disponibile presso lo stand.
"EICMA è un appuntamento fondamentale per incontrare la community delle due ruote e raccontare il ruolo che eBay svolge ogni giorno al fianco di appassionati e professionisti del settore", dichiara Francesco Faà di Bruno, Head of Motors Italy & France di eBay. "La nostra forza è un'offerta che permette di trovare ricambi e accessori per un'ampia varietà di modelli ed esigenze, come conferma anche la recente ricerca GiPA, che riconosce a eBay il catalogo moto più ampio d'Europa. Ma la varietà dell'assortimento è solo una parte dell'esperienza: vogliamo anche aiutare gli utenti a individuare i componenti più adatti al proprio mezzo e rendere gli acquisti sempre più semplici. Con l'eBay Garage portiamo questa proposta anche fuori dal digitale, creando occasioni di incontro tra chi vive le moto per passione e chi ne ha fatto una professione".
"È un piacere accogliere per il quinto anno consecutivo un player di rilievo come eBay, in quella che sarà l’EICMA più grande di sempre", dichiara Federico Aliverti, Direttore Generale di EICMA. "La forza della nostra manifestazione è riunire imprese, professionisti e un pubblico straordinario per partecipazione e passione, offrendo un palcoscenico ideale per presentare novità, costruire relazioni e sviluppare opportunità di business. Il ritorno dell’eBay Garage conferma questo valore e arricchisce l’esperienza dei visitatori, portando nel cuore di EICMA nuove occasioni d’incontro tra il marketplace e la community delle due ruote".
* L'analisi è stata condotta da GiPA nel febbraio 2026 su 50 piattaforme di eCommerce attive nel settore dei ricambi e accessori moto in cinque mercati europei: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. La ricerca ha confrontato l'ampiezza dei cataloghi online attraverso attività di desk research e analisi delle referenze disponibili, considerando quattro categorie di prodotto: ricambi, accessori, abbigliamento e pneumatici. Il confronto si basa sul numero di referenze uniche (SKU), calcolato escludendo le duplicazioni all'interno dei singoli mercati e tra i diversi Paesi analizzati.