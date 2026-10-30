eBay a EICMA 2026: l'eBay Garage torna ad accendere la passione per le due ruote

"EICMA è un appuntamento fondamentale per incontrare la community delle due ruote e raccontare il ruolo che eBay svolge ogni giorno al fianco di appassionati e professionisti del settore", dichiara Francesco Faà di Bruno, Head of Motors Italy & France di eBay. "La nostra forza è un'offerta che permette di trovare ricambi e accessori per un'ampia varietà di modelli ed esigenze, come conferma anche la recente ricerca GiPA, che riconosce a eBay il catalogo moto più ampio d'Europa. Ma la varietà dell'assortimento è solo una parte dell'esperienza: vogliamo anche aiutare gli utenti a individuare i componenti più adatti al proprio mezzo e rendere gli acquisti sempre più semplici. Con l'eBay Garage portiamo questa proposta anche fuori dal digitale, creando occasioni di incontro tra chi vive le moto per passione e chi ne ha fatto una professione".