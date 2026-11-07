eicma 2026

Schuberth amplia la gamma caschi: arrivano E2 ANC e C5 G

Presentati i modulari E2 ANC e C5 ANC dotati di cancellazione attiva del rumore e il nuovo C5 GT con visiera ad alto contrasto F1

07 Nov 2026 - 09:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La tedesca Schuberth, specializzata nella progettazione e produzione di caschi per motociclisti e professionisti, amplia la propria offerta touring e adventure con tre novità.

La principale è il nuovo E2 ANC, casco che porta per la prima volta la cancellazione attiva del rumore nella gamma adventure del marchio. Il sistema, sviluppato in collaborazione con Cardo, interviene sui rumori persistenti di vento e asfalto, mantenendo percepibili suoni importanti come traffico, motore e sirene.

La medesima tecnologia equipaggia il C5 ANC, ora disponibile anche con nuove grafiche, che affiancano le colorazioni tinta unita già presenti in gamma. Debutta inoltre il C5 GT, evoluzione del casco modulare C5. Tra gli aggiornamenti spicca una visiera con trattamento ad alto contrasto, derivato dalle tecnologie impiegate nei caschi Schuberth per la Formula 1, abbinata a un sistema audio Harman Kardon ottimizzato per l'interfono SC2.

Restano confermate le caratteristiche della piattaforma originale, tra cui omologazione ECE 22.06 e doppia omologazione P/J. Il Salone milanese 2026 segna inoltre la prima uscita di Mirko Nagler come responsabile della divisione Motorcycle Business Unit.

Schuberth è a EICMA 2026 | Pad. 14 _ Stand I17.

eicma
eicma 2026
schuberth
casco
Notizie del giorno
Vedi tutti
10:00
Il Napoli è in crisi, i tifosi no: Maradona verso il sold-out con la Lazio
09:57
Schuberth amplia la gamma caschi: arrivano E2 ANC e C5 G
09:57
Schuberth a EICMA 2026: debuttano i nuovi caschi E2 ANC e C5 GT
09:55
Basket, Nba: Doncic da record, serata no per Lebron James
09:53
Amorim va sul sicuro dopo lo sfogo: col Genoa l'unico dubbio è in difesa