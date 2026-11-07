Schuberth amplia la gamma caschi: arrivano E2 ANC e C5 G

© Ufficio Stampa
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La tedesca Schuberth, specializzata nella progettazione e produzione di caschi per motociclisti e professionisti, amplia la propria offerta touring e adventure con tre novità.
La principale è il nuovo E2 ANC, casco che porta per la prima volta la cancellazione attiva del rumore nella gamma adventure del marchio. Il sistema, sviluppato in collaborazione con Cardo, interviene sui rumori persistenti di vento e asfalto, mantenendo percepibili suoni importanti come traffico, motore e sirene.
La medesima tecnologia equipaggia il C5 ANC, ora disponibile anche con nuove grafiche, che affiancano le colorazioni tinta unita già presenti in gamma. Debutta inoltre il C5 GT, evoluzione del casco modulare C5. Tra gli aggiornamenti spicca una visiera con trattamento ad alto contrasto, derivato dalle tecnologie impiegate nei caschi Schuberth per la Formula 1, abbinata a un sistema audio Harman Kardon ottimizzato per l'interfono SC2.
Restano confermate le caratteristiche della piattaforma originale, tra cui omologazione ECE 22.06 e doppia omologazione P/J. Il Salone milanese 2026 segna inoltre la prima uscita di Mirko Nagler come responsabile della divisione Motorcycle Business Unit.
Schuberth è a EICMA 2026 | Pad. 14 _ Stand I17.