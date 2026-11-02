Ducati svela la nuova Gamma SP MY27: Panigale V4, Panigale V2 e Streetfighter V4

Streetfighter V4 SP è la versione più esclusiva e specialistica della naked ad alte prestazioni Ducati, una serie numerata pensata per chi desidera il massimo in termini di tecnologia, prestazioni e contenuti racing. Basata sullo Streetfighter V4, adotta la tradizionale livrea “Winter Test” e una dotazione tecnica derivata direttamente dall'esperienza nelle competizioni. Tra gli elementi distintivi figurano i cerchi in fibra di carbonio, capaci di ridurre masse e inerzie migliorando agilità e precisione di guida, la frizione a secco STM EVO-SBK, la trasmissione finale racing e le pedane regolabili ricavate dal pieno. Il motore Desmosedici Stradale da 214 CV è abbinato a sospensioni Öhlins elettroniche di ultima generazione e a un impianto frenante arricchito dalla pompa Brembo MCS con regolazione remota. Il risultato è una naked estrema ma raffinata, sviluppata per offrire il massimo divertimento sia su strada sia nell'utilizzo in circuito, mantenendo il carattere inconfondibile dello Streetfighter più prestazionale di sempre.