Ducati svela la nuova Gamma SP MY27: Panigale V4, Panigale V2 e Streetfighter V4
Ducati presenta ad EICMA le nuove versioni numerate SP: Panigale V4 SP con cerchi in carbonio, Panigale V2 SP da omologazione Supersport e Streetfighter V4 SP in livrea Winter Test.
Ducati si presenta a EICMA con una serie di novità che rendono la sua gamma ancora più ampia e sofisticata, presentate con un evento che anticipa la tradizionale apertura del martedì per gli addetti ai lavori. Nella stessa serata si è svolta l'inaugurazione di un'esposizione monografica dedicata al centenario della Casa di Borgo Panigale che sarà a disposizione del pubblico per tutta la durata della Fiera.
Tutte le novità della DWP 2027 saranno visibili per tutta la durata di EICMA 2026 allo stand Ducati, dove la Casa di Borgo Panigale è pronta ad accogliere tutti gli appassionati al Padiglione 5, stand O82.
PANIGALE V4 SP, PANIGALE V2 SP E STREETFIGHTER V4 SP
La nuova Panigale V4 SP MY27 rappresenta la massima espressione della supersportiva Ducati destinata agli appassionati della guida in pista, una serie numerata che trasferisce direttamente sulla Panigale V4 soluzioni derivate dal WorldSBK e dalla MotoGP. Basata sulla nuova Panigale V4 MY27, si distingue per l'equipaggiamento esclusivo che comprende cerchi in fibra di carbonio, frizione a secco STM EVO-SBK, trasmissione racing e componenti specialistici dedicati. Il motore Desmosedici Stradale da 218 CV è dotato del nuovo Ducati Racing Gearbox con Neutral Lock. La ciclistica conta su sospensioni Öhlins Smart EC 3.0 e tirante dell'ammortizzatore posteriore regolabile derivato dalla Panigale V4 R. Il nuovo pacchetto aerodinamico con ali maggiorate e Corner Sidepods, capaci rispettivamente di incrementare il carico verticale e migliorare la percorrenza in curva, la rendono ancora più efficace, precisa e veloce tra i cordoli, pensata per offrire a ogni pilota un'esperienza il più possibile vicina a quella dei professionisti.
Portare la Panigale V2 di nuova generazione nel Campionato Mondiale FIM Supersport è invece l'obiettivo della nuova Panigale V2 SP. Sviluppata sulla base della Panigale V2 S e affinata grazie all'esperienza maturata nella Lenovo V2 Future Champs Academy, recupera il significato originario della sigla SP come moto di produzione concepita per omologare soluzioni tecniche destinate alle competizioni. Il nuovo modello abbina il motore Ducati V2 a fasatura variabile da 120 CV a una ciclistica pensata per la massima efficacia in pista, con sospensioni Öhlins, forcellone allungato per migliorare stabilità e precisione, cerchi forgiati più leggeri e frizione a secco che consente l'utilizzo del Ducati Corse Performance Oil. Grazie a un pacchetto elettronico di riferimento e a una serie di interventi mirati a incrementare agilità, trazione e controllo, la Panigale V2 SP si propone come la supersport più specialistica della famiglia V2 e come il collegamento diretto tra il mondo delle corse e la produzione di serie Ducati.
Streetfighter V4 SP è la versione più esclusiva e specialistica della naked ad alte prestazioni Ducati, una serie numerata pensata per chi desidera il massimo in termini di tecnologia, prestazioni e contenuti racing. Basata sullo Streetfighter V4, adotta la tradizionale livrea “Winter Test” e una dotazione tecnica derivata direttamente dall'esperienza nelle competizioni. Tra gli elementi distintivi figurano i cerchi in fibra di carbonio, capaci di ridurre masse e inerzie migliorando agilità e precisione di guida, la frizione a secco STM EVO-SBK, la trasmissione finale racing e le pedane regolabili ricavate dal pieno. Il motore Desmosedici Stradale da 214 CV è abbinato a sospensioni Öhlins elettroniche di ultima generazione e a un impianto frenante arricchito dalla pompa Brembo MCS con regolazione remota. Il risultato è una naked estrema ma raffinata, sviluppata per offrire il massimo divertimento sia su strada sia nell'utilizzo in circuito, mantenendo il carattere inconfondibile dello Streetfighter più prestazionale di sempre.