Come arrivare a EICMA 2026: parcheggi gratuiti, treni e mezzi pubblici

L’esperienza di EICMA comincia ancora prima di entrare nei padiglioni. Per l’edizione 2026 l’organizzazione ha nuovamente predisposto un piano straordinario di responsabilità territoriale per facilitare l’accesso alla manifestazione e migliorare la mobilità nell’area metropolitana di Milano, sviluppato in collaborazione con ATM, Comune di Milano e Trenord.
Una strategia integrata che punta a favorire il trasporto pubblico e l’intermodalità, ampliare le possibilità di parcheggio e distribuire meglio i flussi di traffico, con un duplice obiettivo: rendere più semplice, efficiente e sostenibile l’arrivo dei visitatori e ridurre l’impatto sulla viabilità cittadina e attorno al quartiere fieristico.
Si rinnova inoltre la collaborazione con BusForFun, che mette a disposizione collegamenti in bus organizzati da numerose città italiane per raggiungere direttamente EICMA, con la possibilità di acquistare viaggio e biglietto d’ingresso in un’unica soluzione.
PARCHEGGI GRATUITI E INTERMODALITÀ
Dal 6 all’8 novembre saranno disponibili circa 15.000 posti auto gratuiti a servizio dei visitatori. In particolare, quasi 11.000 posti saranno messi a disposizione in 11 parcheggi di interscambio ATM, collegati alle principali linee della metropolitana milanese M1, M2, M3, M4 e M5. A questi si aggiungeranno, solo sabato e domenica, 1.350 posti gratuiti presso lo Stadio San Siro, collegato alla linea M5.
I parcheggi gratuiti possono essere prenotati contestualmente all’acquisto del biglietto EICMA e si aggiungeranno all’offerta di sosta a pagamento nelle immediate vicinanze di Fiera Milano, ampliando significativamente la disponibilità complessiva e offrendo ai visitatori un’alternativa concreta all’arrivo diretto in automobile al quartiere fieristico.
INCENTIVI PER CHI SCEGLIE IL TRENO
Prosegue anche la collaborazione con Trenord per incentivare l’utilizzo del treno e rendere ancora più semplice raggiungere Rho Fiera Milano. Attraverso Discovera, piattaforma di travel mobility integrata con Trenord, che permette di combinare il viaggio in treno con esperienze e servizi turistici nelle destinazioni, sarà possibile accedere alle opportunità dedicate a chi sceglie il trasporto ferroviario.
Un insieme di misure che completa il lavoro sviluppato da EICMA sulla qualità dell’accoglienza e dell’esperienza di visita: un’esperienza che inizia dal viaggio verso la manifestazione e prosegue dentro i padiglioni.