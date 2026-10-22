Come arrivare a EICMA 2026: parcheggi gratuiti, treni e mezzi pubblici

Una strategia integrata che punta a favorire il trasporto pubblico e l’intermodalità, ampliare le possibilità di parcheggio e distribuire meglio i flussi di traffico, con un duplice obiettivo: rendere più semplice, efficiente e sostenibile l’arrivo dei visitatori e ridurre l’impatto sulla viabilità cittadina e attorno al quartiere fieristico.