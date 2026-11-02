Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027

Anche il design della pinza nasce direttamente dalla ricerca della performance, secondo un principio da sempre centrale nell’approccio progettuale di Brembo: è la funzione a generare la forma. Fresature, fori e alleggerimenti sono il risultato di un processo di sottrazione del materiale, in cui ogni elemento del corpo pinza deriva da una precisa esigenza funzionale e contribuisce a definirne la forma. Un design totalmente rivoluzionato rispetto alla precedente GP4, dove la struttura centrale assume il ruolo di una vera e propria spina dorsale, mentre le tensioni diagonali e le aperture laterali conferiscono alla pinza un’identità tecnica immediatamente riconoscibile.