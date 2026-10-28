Ariete NIDEX road e mtb, con struttura a nido d’ape e personalizzabile

Adottando un nuovo approccio alla progettazione industriale l'azienda varesina ha sviluppato un sistema di modellazione parametrica e di progettazione modulare dello stampo che consente di esplorare nuove possibilità nel design, aprendo ad una nuova generazione di prodotti più orientati alla personalizzazione. Un’evoluzione che permette di ottimizzare tempi e costi di sviluppo, aumentare la flessibilità progettuale e rendere il prodotto scalabile e personalizzabile.