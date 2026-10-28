Ariete NIDEX road e mtb, con struttura a nido d’ape e personalizzabile

© eicma.it
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Ariete, alla sua 51ª volta a EICMA, presenta NIDEX, manopola ultra-tecnica e personalizzabile.
Adottando un nuovo approccio alla progettazione industriale l'azienda varesina ha sviluppato un sistema di modellazione parametrica e di progettazione modulare dello stampo che consente di esplorare nuove possibilità nel design, aprendo ad una nuova generazione di prodotti più orientati alla personalizzazione. Un’evoluzione che permette di ottimizzare tempi e costi di sviluppo, aumentare la flessibilità progettuale e rendere il prodotto scalabile e personalizzabile.
Così nasce Nidex, manopola indicata per uso road e mtb, con tassello intercambiabile, pattern a nido d’ape per garantire il controllo totale della presa, geometrie studiate per l’assorbimento delle vibrazioni e materiale anallergico supersoft. Grazie al suo design ottimizzato per uso racing offre al rider alte prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche. Forte della sua forma cilindrica regolare verso l’esterno è ideale per il pilota che durante la guida si muove molto longitudinalmente sull’impugnatura.
Ariete sarà presente a EICMA 2026 | Pad. 6 _ Stand C35.