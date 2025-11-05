Le novità GIVI: borse, bauletti, attacchi e caschi sempre più pratici e hi-tech

Il design retrattile del telaio consente di preservare le linee originali del veicolo quando le borse non sono montate.

L’installazione è rapida e intuitiva: basta premere il pulsante di sblocco e abbassare il braccio di supporto. L’aggancio a scatto blocca la borsa in posizione in modo sicuro e immediato. Il telaio Stealth è particolarmente indicato per moto naked e sportive e compatibile con la borsa laterale EASY12, disponibile in versione destra e sinistra, predisposta per il fissaggio al telaio STL_ _ specifico per ogni modello. Con Stealth, GIVI introduce un nuovo concetto di funzionalità, per una moto pulita nelle linee e impeccabile nelle prestazioni. Tra gli attacchi in fase di sviluppo citiamo quelli specifici per Kawasaki Z900, Yamaha MT-07 e Royal Enfield Guerrilla 450.

Arriverà sul mercato entro aprile 2026.