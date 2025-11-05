Le novità GIVI: borse, bauletti, attacchi e caschi sempre più pratici e hi-tech

Canyon, Easy-T, Bernina, X36 e Stealth si presentano al grande pubblico di Eicma
BAULETTO BERNINA
Il BERNINA è un modello progettato per soddisfare le esigenze di chi vive la moto ogni giorno e desidera stile, resistenza e praticità in un unico prodotto.
Perfetta per scooter e moto di piccola e media cilindrata (il segmento di riferimento dei topcase dotati di aggancio Monolock), questa nuova proposta si distingue per il design squadrato, moderno e funzionale, che ne enfatizza la compattezza pur garantendo una soddisfacente capacità di carico.
Con i suoi 38 litri di capacità, BERNINA può infatti contenere comodamente un casco integrale e altri accessori personali, diventando un alleato affidabile per l’uso quotidiano come per le gite fuori porta.
Questo top case unisce solidità e raffinatezza estetica: il nuovo design degli angolari dona una linea più moderna e dinamica, mantenendo rigidità e robustezza strutturale. All’interno, il rivestimento in feltro offre una protezione efficace del contenuto da urti e graffi.
Il sistema di chiusura Crablock, abbinato al pomello a stella posto sul fondo, consente di sganciare il bauletto dalla piastra in modo rapido e controllato. La rimozione è possibile solo a coperchio aperto, garantendo un elevato livello di sicurezza e prevenendo sganci accidentali.
Fornito completo di piastra e kit di fissaggio, Bernina si distingue per la facilità di montaggio e la qualità delle soluzioni tecniche, rappresentando così la sintesi ideale tra design contemporaneo, solidità e funzionalità.
Disponibile da dicembre 2025 al prezzo di 129 euro.
© Ufficio Stampa
CASCO X36
Il modello X36, una delle novità presentate a EICMA dal marchio, esprime un punto di arrivo. Pensato per il mototurista che punta all’eccellenza, il nuovo casco è un pregiato esponente della tipologia “apribili dotati di mentoniera ruotabile fino a 180°” e si propone, nella versione più tech, con calotta in fibra di carbonio. Dietro il nome e la classificazione si sviluppa una vera e propria famiglia che vede l’X36 declinato in più versioni.
Dopo l’integrale 80.1, il jet X29, il casco da cross/enduro 70.1, il modulare X50, GIVI torna a proporre il carbonio con un modello apribile nuovissimo, progettato con cura e dotato del meccanismo FLIP BACK.
La sigla indica una ricercata caratteristica tecnica legata alla mentoniera, che in questo caso non rimane “sospesa” anteriormente ma ruota fino a 180° fissandosi posteriormente. Questa configurazione migliora il bilanciamento del casco e permette un afflusso d’aria frontale da “vero jet “.
La tecnologia Flip Back ha già molti estimatori, dagli utenti urbani ai motoviaggiatori in sella a touring e sport touring.
In altre parole: protezione da integrale + miglior comfort quando si viaggia su strada con il casco aperto grazie alla doppia omologazione integrale/jet (P/J ECE 22R06)
© Ufficio Stampa
Tutte le versioni dell’X36 di GIVI
L’X36 è prodotto in 3 versioni: carbonio, fibra di vetro e tecnopolimeri. Ognuna a sua volta proposta in più colorazioni, per un totale di 19 varianti.
Al top si piazza ovviamente la versione Carbon, la più leggera dei tre (1.590 grammi) grazie al tipo di materiale utilizzato.
La visibilità è supportata da una solida visiera antigraffio predisposta Pinlock (la lente è inclusa in confezione) e dall’immancabile visierino parasole. Esclusivamente con l’X36 Carbon viene fornita una seconda visiera scura (fumé 75%).
Il resto della dotazione tecnica è condiviso da tutte le versioni, a partire dalla doppia misura prevista per la calotta. Un accenno meritano gli interni, in tessuto anallergico e removibili (comprese le guancette), studiati ad hoc da GIVI per ottenere una calzata ottimizzata per l’utilizzo di occhiali.
© Ufficio Stampa
Tutte le altre caratteristiche sono elencate nelle schede tecniche.
X36 CARBON / CARBON SOLID COLOR
PESO: ca. 1590±50 gr. / ca. 1680±50 gr. CALOTTA: Doppia. MATERIALE: Fibra di carbonio. INTERNI: in tessuto anallergico; removibili, comprese le guancette. CINTURINO: Sgancio micrometrico in acciaio inox. OMOLOGAZIONE: Doppia P/J ECE 22R06. VISIERA: Antigraffio; predisposta per lente Pinlock® (inclusa). VISIERINO PARASOLE: fumé. AERAZIONE: Prese d'aria superiore e su mentoniera, estrattore posteriore. ALTRO: Paravento. Predisposizione per interfono specifico in via di sviluppo. TAGLIE: da XS a XXL. COLORAZIONI: CARBON (Carbon); CARBON SOLID COLOR (Carbon Solid Color).
X36 FIBER PULSE / FIBER SOLID COLOR
PESO: ca.1660±50 gr. / ca.1760±50 gr. CALOTTA: Doppia. MATERIALE: Fibra di vetro INTERNI: in tessuto anallergico; removibili, comprese le guancette. CINTURINO: Sgancio micrometrico in acciaio inox. OMOLOGAZIONE: Doppia P/J ECE 22R06. VISIERA: Antigraffio; predisposta per lente Pinlock® (inclusa). VISIERINO PARASOLE: fumé. AERAZIONE: Prese d'aria superiore e su mentoniera, estrattore posteriore. ALTRO: Paravento. Predisposizione per interfono specifico in via di sviluppo. TAGLIE: da XS a XXL. COLORAZIONI: (Fiber Pulse) Matt Black / Silver / Yellow; Matt Black / Silver / Fuchsia; Titanium / Black / Red; White / Blue / Red; Bordeaux / Black / Silver; Silver / Black / Grey. (FIber Solid Color) Matt Black; White; Matt Titanium; Matt Metal Blue; Metal Bordeaux,
X36 VERTIGO / SOLID COLOR
PESO: ca.1750±50 gr. / ca. 1840±50 gr. CALOTTA: Doppia. MATERIALE: Tecnopolimero INTERNI: in tessuto anallergico; removibili, comprese le guancette. CINTURINO: Sgancio micrometrico. OMOLOGAZIONE: Doppia P/J ECE 22R06. VISIERA: Antigraffio; predisposta per lente Pinlock® (inclusa). VISIERINO PARASOLE: fumé. AERAZIONE: Prese d'aria superiore e su mentoniera, estrattore posteriore. ALTRO: Paravento. Predisposizione per interfono specifico in via di sviluppo. TAGLIE: da XS a XXL. COLORAZIONI: (Vertigo) Matt Black / Red; Matt Titanium / Black; Black / Fuchsia; White / Black / Red. (Solid Color) White; Matt Titanium; Matt Black.
VERSIONI E PREZZI AL PUBBLICO
X36 CARBON 489,00 euro; X36 CARBON SOLID COLOR 479,00 euro
X36 FIBER PULSE 389,00 euro; X36 FIBER SOLID COLOR 379,00 euro
X36 VERTIGO 289,00 euro.; X36 SOLID COLOR 279,00 euro
BORSE CANYON
Le Canyon sono borse tecniche progettate per gli amanti dei percorsi off-road che non vogliono rinunciare a praticità e sicurezza nel trasporto del proprio bagaglio anche su terreni accidentati. Questo contesto si focalizza ulteriormente con l’arrivo di tre nuove proposte targate CANYON, tra cui una borsa laterale scantonata.
Tre le new entry introdotte in gamma: la borsa laterale da 25 litri GRT727, waterproof, dotata di scantonatura e di sistema di fissaggio MONOKEY CAM-SIDE; lo zaino da enduro da 12 litri GRT731, predisposto per ospitare una sacca idrica di massimo 3 litri; il marsupio da 8 litri GRT732 predisposto per sacca idrica fino a 1,5 litri.
GRT727
La nuova borsa laterale Canyon è progettata per le moto da enduro e maxienduro equipaggiate con scarico alto a destra. La sua forma scantonata permette un posizionamento, rispetto al telaio moto, analogo a quello della borsa montata a sinistra. In questo modo la guida con le borse laterali montate risulta bilanciata. Il sistema di fissaggio montato sulla borsa è il sofisticato MONOKEY CAM-SIDE, che a sua volta si aggancia ai portavaligie laterali tubolari scantonati PLOS_CAM.
Questo rende inoltre facilmente intercambiabile la borsa con una valigia in alluminio, senza dover cambiare il telaio. La struttura principale della GRT727 utilizza materiali estremamente resistenti agli impatti e all’abrasione, ed è inoltre rinforzata internamente con inserti removibili in plastica, per irrigidire il fondo ed il lato.
All’interno, removibile, trova spazio un sacco waterproof, saldato ad alta frequenza, che insieme alla praticità della chiusura roll-top garantisce la totale impermeabilità del contenuto anche con forti piogge e condizioni estreme.
La GRT727 presenta una patella removibile frontale in Hypalon, utile alla protezione della borsa in caso di impatti.
L’elenco delle caratteristiche tecniche comprende anche la presenza di 8 punti di compressione del carico e di una robusta tasca interna. E ancora va citato il sistema modulare di ampliamento del carico, composto da passanti laterali con sistema M.O.L.L.E. a cui poter fissare piccoli carichi aggiuntivi. Per il corretto utilizzo della borsa è necessario acquistare separatamente la serratura Smart Security Lock, sistema che consente di configurare al meglio i prodotti unificandone la chiave (ad esempio quella della laterale sinistra GRT725 e la laterale destra GRT727, più un eventuale topcase Outback Evo).
Materiali: (realizzati secondo la normativa REACH) Nylon Cordura; Hypalon 1680D/ PU coating ad alta tenacità; Ripstop Nylon TPU, tessuto esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Volume: 25 litri. Carico massimo: 10 Kg. Dotazioni: Patella frontale removibile dotata posteriormente di una robusta tasca in rete. Buckle di chiusura superiori con sistema extralock integrato, per aumentare la sicurezza. Anelli predisposti per l’aggancio di un cavo d’acciao lucchettabile di sicurezza. Maniglia ergonomica per trasporto a mano. Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità.
© Ufficio Stampa
GRT731
Il nuovo zaino tecnico Canyon è predisposto per alloggiare nel vano principale una sacca idrica fino a 3 litri (consigliato il T523 HydraPak da 2 litri di Givi). Il tubo di idratazione è comodamente posizionabile sia a destra che a sinistra, in base alle proprie preferenze, e rimane sempre in posizione sicura e facilmente accessibile grazie alle asole sugli spallacci.
Lo scomparto secondario è dotato di comode tasche portaoggetti di cui una specifica porta attrezzi ottenuta con elastici M.O.L.L.E.
La patella frontale prodotta in Hypalon (elemento distintivo della gamma), regolabile e di facile accesso, presenta posteriormente una robusta tasca in rete ed essendo estendibile permette di ampliare il carico.
Più di un accenno merita lo studio effettuato da GIVI per ottenere il corretto posizionamento dello zaino una volta indossato. Gli spallacci sono dotati di 4 punti di regolazione (2 superiori e 2 inferiori) + cinghia pettorale stabilizzatrice; l’ergonomico schienale rivestito in rete e rinforzato grazie a due inserti in EVA alta densità garantisce comodità e stabilità anche durante spostamenti su terreni accidentati e un flusso d'aria ottimizzato per affrontare in sella le giornate più calde.
Materiali: (realizzati secondo la normativa REACH) Nylon Ripstop e Hypalon, Poliestere. Tessuto esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Volume: 12 litri. Carico massimo: 4 Kg. Ulteriori dotazioni: Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità.
© Ufficio Stampa
GRT732
Nella gamma Canyon 2026 si inserisce anche questo marsupio tecnico, pensato per un utilizzo in fuoristrada. I suoi punti di forza? La predisposizione per alloggiare una sacca idrica (max 1.5 litri) nella tasca anteriore. Il passaggio del tubo di idratazione è realizzato sfruttando le asole di cui sono dotate le due pratiche tasche laterali con zip.
Interessante anche il vano posteriore, impermeabile e dotato di chiusura tipo roll top, in quanto permette di portare con sé - in sicurezza - documenti, accessori elettronici, ma anche un abbigliamento di ricambio.
La struttura del marsupio è completata da una patella frontale in Hypalon regolabile e di facile accesso rete ed essendo estendibile permette di ampliare il carico.
Il marsupio è dotato di un pannello 3D in EVA alta densità che rinforza lo schienale e di due pannelli laterali con materiale antiscivolo.
Materiali: (realizzati secondo la normativa REACH) Nylon Ripstop e Hypalon, Poliestere. Tessuto esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Volume: 8 litri. Ulteriori dotazioni: retro-ergonomico che garantisce comodità e stabilità anche durante spostamenti su terreni accidentati; studiato per garantire un flusso d'aria ottimizzato. Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità.
© Ufficio Stampa
ARRIVO SUL MERCATO: metà dicembre per GRT731 145 euro e GRT732 euro 99. Febbraio 2026 GRT727 euro 399
ATTACCO RETRAIBILE STEALTH
Quando non si viaggia valigie o borse si lasciano spesso nel box… mentre i rack di aggancio rimangono fissati al telaio del veicolo. Minimizzarne l’impatto visivo è un po’ una missione per GIVI, che nel corso degli anni ha sviluppato sistemi di fissaggio/smontaggio veloci, facili da togliere completamente o in parte (come il Remove-X). L’ultima soluzione legata a questa filosofia, messa a punto dall’R&D del marchio e presentata in anteprima a EICMA, si chiama Stealth; parliamo di un supporto per coppie di borse morbide laterali.
Il nuovo sistema di fissaggio Stealth è una soluzione innovativa per l’installazione di borse laterali soffici, sviluppata per coniugare tecnologia, praticità e design. Realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, offre solidità e resistenza nel tempo, riducendo al minimo l’impatto estetico sulla moto.
Il design retrattile del telaio consente di preservare le linee originali del veicolo quando le borse non sono montate.
L’installazione è rapida e intuitiva: basta premere il pulsante di sblocco e abbassare il braccio di supporto. L’aggancio a scatto blocca la borsa in posizione in modo sicuro e immediato. Il telaio Stealth è particolarmente indicato per moto naked e sportive e compatibile con la borsa laterale EASY12, disponibile in versione destra e sinistra, predisposta per il fissaggio al telaio STL_ _ specifico per ogni modello. Con Stealth, GIVI introduce un nuovo concetto di funzionalità, per una moto pulita nelle linee e impeccabile nelle prestazioni. Tra gli attacchi in fase di sviluppo citiamo quelli specifici per Kawasaki Z900, Yamaha MT-07 e Royal Enfield Guerrilla 450.
Arriverà sul mercato entro aprile 2026.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
LINEA BORSE EASY-T
La linea EASY-T si presenta al pubblico degli appassionati con 16 nuove borse inedite, accomunate da una struttura tecnica realizzata secondo la normativa REACH, che comprende materiali quali Poliestere Ripstop 600D; Poliestere laminato PU e PU riflettente; materiale esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Temi condivisi sono anche colorazioni e grafiche che si adattano con facilità alle livree di moto e scooter. Le tipologie proposte soddisfano ogni tipologia di motociclista e utilizzo: 6 borse da serbatoio, 2 borse da sella, 2 borselli da gamba, 2 coppie di borse laterali ed 1 borsa laterale destra e sinistra venduta singolarmente, 2 zaini, 1 borsa da tunnel.
© Ufficio Stampa
BORSE DA SERBATOIO
Sei modelli, con differenze che riguardano lo spazio utile (dai 6 ai 14 litri), l’espansibilità, il sistema di aggancio (classico con magneti/cinghie o Tanklock) e relativo adattamento ai diversi modelli di moto, il profilo della borsa e la compatibilità.
EASY01
Sistema di aggancio Tanklock. Capacità 6 litri. Compatibile con Honda Africa Twin, Transalp e Kawasaki Versys. Da abbinare alle flange specifiche BF_ _.
DOTAZIONI:
Possibilità di 4 posizionamenti del sistema di fissaggio Tanklock
Predisposizione dei fori Tanklock per compatibilità con Honda Africa Twin, Transalp e Kawasaki Versys
Cable port per la ricarica dei dispositivi elettronici
Copertina antipioggia water resistant
Sistema molle per il fissaggio del portatelefono EASYSH (non incluso)
2 tasche esterne laterali
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
EASY02
Fissaggio con magneti e/o cinghie, capacità 6 litri. Compatibile con la maggior parte dei serbatoi, sia metallici che non. Fondo ricoperto in materiale antiscivolo.
DOTAZIONI:
2 magneti integrati per il fissaggio ai serbatoi metallici
Cinghie per il fissaggio diretto alla moto
Cable port per la ricarica dei dispositivi elettronici
Copertina antipioggia water resistant
Sistema molle per il fissaggio del portatelefono EASYSH (non incluso)
Tasca esterna frontale
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti frontali riflettenti per una maggiore visibilità
EASY03
Sistema di aggancio Tanklock, volume borsa estensibile da 12 a 16 litri; adattabilità di fissaggio su diverse tipologie di serbatoio. Da abbinare alle flange specifiche BF_ _.
DOTAZIONI:
Possibilità di 2 posizionamenti del sistema di fissaggio Tanklock
Cable port per la ricarica dei dispositivi elettronici
Copertina antipioggia water resistant
Sistema molle per il fissaggio del portatelefono EASYSH (non incluso)
2 tasche esterne laterali e tasca interna sotto il coperchio
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
EASY04
Fissaggio con magneti e/o cinghie. Compatibile con la maggior parte dei serbatoi, capacità estensibile da 12 a 16 litri. Fondo ricoperto in materiale antiscivolo.
DOTAZIONI:
4 magneti integrati per il fissaggio ai serbatoi metallici
Cinghie per il fissaggio diretto alla moto
Cable port per la ricarica dei dispositivi elettronici
Copertina antipioggia water resistant
Sistema molle per il fissaggio del portatelefono EASYSH (non incluso)
2 tasche esterne laterali e tasca interna sotto il coperchio
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
EASY05
Sistema di aggancio Tanklock; capacità 12 litri. Studiata per adattarsi ai serbatoi fortemente discendenti tipici delle maxi-enduro. Offre massima stabilità anche in condizioni di guida impegnative. Da abbinare alle flange specifiche BF_ _.
DOTAZIONI:
Possibilità di 3 posizionamenti del sistema di fissaggio Tanklock
Cable port per la ricarica dei dispositivi elettronici
Copertina antipioggia water resistant
Sistema molle per il fissaggio del portatelefono EASYSH (non incluso)
3 tasche esterne e 1 tasca frontale in rete
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
EASY06
Fissaggio al serbatoio con magneti e/o cinghie, capacità 12 litri. Specifica per moto maxi enduro, offre aderenza alla forma del veicolo e massima stabilità anche in condizioni di guida impegnative. Fondo ricoperto in materiale antiscivolo.
DOTAZIONI:
4 magneti integrati per il fissaggio ai serbatoi metallici
4 Cinghie per il fissaggio diretto alla moto
Cable port per la ricarica dei dispositivi elettronici
Copertina antipioggia water resistant
Sistema molle per il fissaggio del portatelefono EASYSH (non incluso)
3 tasche esterne e 1 tasca frontale in rete
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
BORSE DA SELLA
Due modelli utilizzabili sulla sella passeggero di moto o scooter, caratterizzati da una particolare versatilità dei sistemi di fissaggio proposti. Le borse sono entrambe espandibili, ma con capacità di spazio differente.
EASY07
Utilizza il sistema di aggancio Seatlock (si abbina alla base specifica S430 Seatlock). Questo sistema le permette di essere utilizzata anche come borsa da serbatoio Tanklock (da abbinare necessariamente alle flange specifiche BF_ _). La struttura è estensibile da 11 a 14 litri.
DOTAZIONI:
Sistema extracargo con elastico multiuso posizionato sul coperchio della borsa
Possibilità di 3 posizionamenti del sistema di fissaggio Tanklock
Copertina antipioggia water resistant
2 tasche esterne laterali ed 1 tasca interna aggiuntiva
Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
EASY08
Si fissa alla sella tramite cinghie con clip a sgancio rapido. Ha una estensione variabile da 19 a 23 litri.
DOTAZIONI
Sistema extracargo con elastico multiuso posizionato sul coperchio della borsa
Copertina antipioggia water resistant
2 tasche esterne laterali
Cinghia utilizzabile per il trasporto a tracolla
Maniglia per trasporto a mano
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
Fondo ricoperto in materiale antiscivolo
BORSELLI DA GAMBA
Apprezzati per la praticità di “arrivare” al contenuto senza scendere dalla sella, i borselli da moto sono presenti da molti anni nelle linee di borse morbide GIVI. Le due proposte targate EASY sono gemelle… a parte la taglia. La compatta “S” propone uno spazio di 1,5 litri, la più generosa “L” arriva a 3 litri.
EASY09S
Taglia S (1,5 litri); regolabile in vita e alla gamba. Può essere agganciato direttamente alla cintura o al passante del pantalone.
DOTAZIONI
Cinghia regolabile in vita, staccabile per poter fissare il borsello direttamente alla cintura, o ai passanti del pantalone
Cinghia regolabile alla gamba
Tasca frontale con gancio portachiavi
Copertina antipioggia water resistant
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
Fondo ricoperto in materiale antiscivolo
EASY09L
Taglia L. Offre 3 litri di spazio per avere sempre a portata di mano oggetti essenziali, senza ingombrare le tasche. Regolabile, può essere agganciato direttamente alla cintura o al passante del pantalone.
DOTAZIONI
Cinghia regolabile in vita, staccabile per fissaggio diretto alla cintura, o ai passanti del pantalone
Cinghia regolabile alla gamba
Scomparto principale con tasca interna
Tasca frontale con gancio portachiavi
Copertina antipioggia water resistant
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
Fondo ricoperto in materiale antiscivolo
© Ufficio Stampa
BORSE LATERALI
Le borse laterali EASY-T sono caratterizzate da linee filanti e differenti litraggi, permettono di scegliere la soluzione di carico più consona alle proprie esigenze. Le capacità interne offrono 18, 25 e 35 litri (max per borsa); I 3 modelli si differenziano inoltre per le differenti soluzioni di fissaggio predisposte.
EASY10
Le più capienti della gamma. Espandibili cadauna da 27 a 35 litri. Si fissano alla moto tramite cinghie e sono compatibili con il sistema di aggancio GIVI Remove-X, oltre che con i classici telaietti distanziatori. Carico massimo indicato: 5 kg per borsa.
DOTAZIONI:
Sacca interna impermeabile
Schienale compatibile con sistema Remove-X
Cinghia per agganciarsi alla pedalina
Cordino sul coperchio per sistema extra carico
EASY11
Ogni borsa è espandibile da 18 a 25 litri. Si fissano alla moto tramite cinghie e sono compatibili con il sistema di aggancio GIVI Remove-X, oltre che con i classici telaietti distanziatori. Carico massimo: 5 kg per borsa.
DOTAZIONI:
Sacca interna impermeabile
Schienale compatibile con sistema Remove-X
Cinghia per agganciarsi alla pedalina
Cordino sul coperchio per sistema extra carico
EASY12R / L
Le laterali più compatte, con 18 litri di spazio disponibile, verranno vendute singolarmente, versione destra e sinistra. Progettate per il montaggio sul nuovo telaio retraibile Stealth, disponibile per diversi modelli di moto naked e sportive, sono realizzate con materiali resistenti e predisposte per l’utilizzo di un kit chiave opzionale, acquistabile separatamente. Carico massimo: 5 kg. Per borsa
DOTAZIONI:
Sistema di fissaggio rapido Stealth
Sacca interna impermeabile estraibile
Sistema extracargo con elastico multiuso posizionato sul coperchio della borsa
Predisposizione per il montaggio della chiave ZR227, da acquistare separatamente
Zipper Puller di chiusura lucchettabili
Cinghia per trasporto a tracolla
Inserti riflettenti per una maggiore visibilità
ZAINI
Sono molti i motociclisti/scooteristi a ritenere lo zaino un accessorio indispensabile. Da questa consapevolezza nascono i due nuovi modelli EASY-T, strutturati dentro e fuori in funzione del tipo di utilizzo. A caratterizzarli sono alcuni particolari estetici, scomparti ad hoc e differenze a livello di spazio (18 o 24 litri). Notevole il grado di comfort, che rimane alto anche dopo molte ore di utilizzo.
EASY13
Dotato di tasca termoformata porta accessori e di tasca porta casco estraibile. Capacità 18 litri. All’interno è presente uno scomparto imbottito dedicato al trasporto di laptop fino a 16 pollici.
DOTAZIONI:
Spallacci ergonomici imbottiti per una maggior comodità
Scomparto imbottito per laptop fino a 16 pollici
2 tasche laterali, di cui 1 porta borraccia
1 tasca superiore con inserto termoformato porta occhiali/accessori
Cinghia di compressione in vita
Copertina antipioggia water resistant
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
Tasca porta casco con rete estraibile posizionata sul fondo, con supporto elastico da agganciare agli appositi passanti, posizionati sui lati superiori dello zaino
EASY14
Zaino tecnico dotato di sacca interna impermeabile e di regolazioni che ne adattano la struttura al contenuto. Non manca lo scomparto imbottito per il laptop. Capacità 24 litri.
DOTAZIONI:
Sistema di chiusura a rigiro per aumentare l’impermeabilità della borsa con due tipologie di chiusura
Sacca interna impermeabile non estraibile
Spallacci ergonomici imbottiti per una maggior comodità
Scomparto imbottito per laptop fino a 16 pollici
2 tasche laterali non impermeabili, di cui 1 porta borraccia
1 tasca esterna per scarpe/vestiti sporchi, posizionata sul fondo
2 tasche frontali
Cinghia di compressione in vita
4 punti di compressione laterali
Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità
BORSA TUNNEL SCOOTER
Funzionale e pratica, compatta e robusta… Non poteva mancare dalla nuova gamma EASY-T una tipologia di borsa progettata per essere posizionata stabilmente sul tunnel centrale di scooter e maxiscooter.
EASY15
Offre 20 litri di spazio, non interferisce con la guida e una volta a destinazione diventa una borsa da portare a tracolla. Utile la tasca per contenere scarpe o indumenti. Rapido il fissaggio al veicolo.
DOTAZIONI:
Sistema extracargo con elastico multiuso posizionato sul coperchio della borsa
2 tasche laterali di cui 1 grande, per contenere scarpe/abbigliamento.
2 tasche sul fondo per contenere gli agganci rapidi
Copertina antipioggia water resistant
Spallaccio regolabile per trasporto a tracolla
Base rinforzata
Maniglia frontale
Stampe e inserti riflettenti
© Ufficio Stampa
ALTRI ACCESSORI
La linea include al momento un portatelefono/porta documenti compatibile con le borse della gamma.
EASYSH
Portatelefono/portadocumenti in PVC touch screen, compatibile con il sistema a molle presente sui coperchi delle borse da serbatoio Easy-T (EASY01, EASY02, EASY03, EASY04, EASY05 ed EASY06). Il materiale touch screen consente di utilizzare il dispositivo senza rimuoverlo dalla custodia, garantendo accesso immediato a tutte le funzioni. È inoltre dotato di una linguetta rinforzata che semplifica l’aggancio e lo sgancio dalla borsa, rendendo il fissaggio ancora più rapido e comodo.
DOTAZIONI:
Linguetta rinforzata con inserimento ad incastro per il fissaggio sul sistema molle delle borse da serbatoio Easy-T.
PVC touch screen, consente l’utilizzo dello smartphone senza doverlo estrarre.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa