BMW F 450 GS: la nuova adventure bike incontra la classe A2

Un progetto nuovo dalla prima all’ultima vite

La nuova F 450 GS nasce da un progetto completamente ripensato. È un modello sportivo e compatto, sviluppato per offrire agilità su strada e sicurezza sui percorsi off-road, restando fedele al DNA GS. L’estetica richiama inequivocabilmente le sorelle maggiori: il faro full LED con firma luminosa a “X”, la linea snella e filante e le proporzioni dinamiche comunicano robustezza e sportività fin dal primo sguardo. Il bicilindrico parallelo da 420 cm³, sviluppato ex novo, eroga 35 kW (48 CV) a 8.750 giri/min e 43 Nm a 6.750 giri/min. Grazie all’albero motore con perni di manovella sfalsati di 135°, la risposta è grintosa e corposa, ma con vibrazioni ridotte. L’efficienza è un’altra parola d’ordine: consumi contenuti in 3,8 l/100 km e autonomia superiore ai 350 km con il serbatoio da 14 litri, nel pieno rispetto delle normative EU5+. Questo motore compatto, leggero e fluido, rappresenta una delle unità più brillanti della categoria e contribuisce in modo decisivo a quella sensazione di equilibrio e controllo che da sempre caratterizza le GS. Il cambio a sei marce, con trasmissione finale sul lato sinistro, può contare sul sistema Shift Assistant Pro, che consente cambiate rapide senza l’uso della frizione.